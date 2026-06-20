La sfida di tennis tra James Duckworth e Giles Hussey è valida per il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Eastbourne e si gioca sabato 20 giugno alle ore 12:00. Un incontro interessante tra un giocatore di grande esperienza e un tennista britannico che proverà a sfruttare il fattore campo per continuare il proprio percorso nelle qualificazioni del torneo inglese sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Duckworth arriva a questo appuntamento con l’esperienza di tanti anni nel circuito ATP e con un tennis che si adatta molto bene alle superfici rapide. L’australiano può contare su un servizio efficace e su una buona capacità di prendere l’iniziativa negli scambi.

L’Hussey, invece, proverà a sfruttare l’entusiasmo e il sostegno del pubblico di casa. Il britannico è chiamato a una prova importante contro un avversario esperto e cercherà di giocare con aggressività per provare a sorprendere il favorito della sfida.

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Il momento dei due tennisti

Duckworth proverà a sfruttare la propria esperienza e la maggiore abitudine a questo tipo di palcoscenici per indirizzare il match fin dalle prime battute.

Hussey cercherà invece di giocare con coraggio e intensità, provando a sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria di prestigio.

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