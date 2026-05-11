Il campionato scozzese propone la sfida tra Dundee United-Livingston, in programma martedì 12 maggio alle ore 20:45. Una gara importante in questa fase finale della stagione, con entrambe le squadre determinate a chiudere il campionato nel miglior modo possibile. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO SCOZZESE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Dove vedere Dundee United-Livingston in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Dundee United-Livingston nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Jim Goodwin, si presenta con un 3-4-3 offensivo e dinamico, che punta molto sulla velocità del tridente formato da Sapsford, Ahmed e Watters. La squadra cercherà di sfruttare il fattore campo per imporre il proprio ritmo.

Il Livingston, guidato da David Martindale, risponde con un 3-4-1-2 equilibrato e fisico. Yengi e Bokila saranno i riferimenti offensivi, supportati dalla qualità di May sulla trequarti.

Le probabili formazioni di Dundee United-Livingston

Ci si attende una partita combattuta e intensa, con entrambe le squadre intenzionate a giocarsi le proprie carte. Il Dundee United proverà a mantenere il controllo del gioco, mentre il Livingston cercherà di sfruttare ripartenze e fisicità.

Dundee United (3-4-3): Richards, Sevelj, Graham, Keresztes, Strain, Sibbald, Stephenson, Ferry, Sapsford, Ahmed, Watters. Allenatore: Jim Goodwin

Livingston (3-4-1-2): Prior, Sylla, Wilson, Finlayson, Brenet, Pittman, Tait, Montano, May, Yengi, Bokila. Allenatore: David Martindale

CLICCA QUI PER GUARDARE IL CAMPIONATO SCOZZESE IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365