La NFL propone il confronto tra Philadelphia Eagles e Chicago Bears, valido per la terza giornata della regular season 2026. La partita è in programma lunedì 28 settembre 2026 alle ore 02:15 italiane, nella notte tra lunedì e martedì, al Soldier Field di Chicago. Gli Eagles arrivano all'appuntamento con un record di 2-0 dopo i successi contro Washington e Tennessee, mentre i Bears sono sull'1-1 dopo la vittoria all'esordio contro Carolina e la sconfitta per 9-3 contro Minnesota. La sfida mette inoltre di fronte due squadre che nella scorsa stagione si sono già incontrate, con Chicago capace di imporsi 24-15. VEDI EAGLES-BEARS IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Gli Eagles arrivano alla trasferta con un attacco che ha mostrato buone soluzioni nelle prime due giornate, anche se il successo per 24-20 contro Tennessee è arrivato soltanto nel finale. Philadelphia deve inoltre verificare le condizioni di Saquon Barkley, mentre Dallas Goedert è indisponibile per l'infortunio al ginocchio. Chicago, invece, deve affrontare una situazione completamente diversa a quarterback: Caleb Williams è stato dichiarato out per l'infortunio al bicipite femorale, mentre Tyson Bagent ha superato il protocollo concussion e dovrebbe partire come riserva di Case Keenum, indicato come titolare. Prima del calcio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI EAGLES-BEARS. Tre alternative da controllare prima del fischio d'inizio per verificare la disponibilità della diretta.

Dove vedere Eagles-Bears in diretta TV e streaming

Eagles-Bears sarà trasmessa in Italia in streaming su DAZN NFL Game Pass. Non è prevista una trasmissione italiana su un tradizionale canale televisivo lineare: la programmazione italiana di DAZN colloca la partita nella notte tra lunedì e martedì alle 02:20 circa.

Per quanto riguarda Bet365, dopo aver effettuato l'accesso al proprio account è necessario entrare nella sezione dedicata agli eventi live, selezionare il football americano e cercare Eagles-Bears tra le partite disponibili. La presenza della diretta può variare in base alla programmazione e alle condizioni previste dal servizio, quindi è consigliabile controllare la disponibilità poco prima dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Eagles-Bears

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Eagles-Bears: data, orario e informazioni sulla partita

Il calcio d'inizio è fissato per lunedì 28 settembre alle ore 20:15 locali, le 02:15 italiane di martedì 29 settembre, al Soldier Field di Chicago, con la sfida disponibile in streaming su DAZN NFL Game Pass. Il confronto appartiene alla Week 3 della stagione NFL 2026 e mette di fronte Philadelphia, ancora imbattuta con due vittorie, e Chicago, che ha un bilancio di una vittoria e una sconfitta.

Partita: Philadelphia Eagles-Chicago Bears

Philadelphia Eagles-Chicago Bears Competizione: NFL, regular season 2026

NFL, regular season 2026 Data: lunedì 28 settembre 2026

lunedì 28 settembre 2026 Orario: 02:15 italiane di martedì 29 settembre

02:15 italiane di martedì 29 settembre Stadio: Soldier Field, Chicago

Soldier Field, Chicago Diretta TV: DAZN NFL Game Pass

DAZN NFL Game Pass Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Philadelphia Eagles

I Philadelphia Eagles arrivano alla terza giornata con un record di 2-0 dopo aver superato 24-22 Washington e 24-20 Tennessee. Nell'ultima partita Jalen Hurts ha vissuto una gara altalenante, con due intercetti che hanno contribuito alla rimonta dei Titans, ma ha poi guidato il drive decisivo da nove giochi e 65 yard, concluso con il touchdown che ha permesso a Philadelphia di evitare la sconfitta. Gli Eagles hanno quindi mantenuto l'imbattibilità, pur senza dominare per tutta la partita.

L'attacco ruota naturalmente attorno a Jalen Hurts, con Saquon Barkley al centro del gioco di corsa e A.J. Brown e DeVonta Smith come principali riferimenti esterni. Barkley ha subito un colpo a collo e spalla contro Tennessee, ma ha successivamente dichiarato di voler giocare; il suo status va quindi considerato con attenzione. L'assenza di Dallas Goedert, fermato da un problema al ginocchio, aumenta invece il peso di Grant Calcaterra e degli altri tight end disponibili.

La difesa di Philadelphia rappresenta un altro elemento importante del confronto. Il front seven dovrà affrontare un attacco dei Bears orientato maggiormente verso il gioco di corsa, soprattutto considerando l'assenza di Caleb Williams. Jalen Carter, Jordan Davis, Zack Baun e Nakobe Dean sono tra i giocatori chiamati a controllare il gioco interno, mentre la secondaria dovrà evitare di concedere a Chicago big play a Rome Odunze, Luther Burden III e Kalif Raymond.

Qui Chicago Bears

I Chicago Bears sono sull'1-1 dopo le prime due partite. La squadra di Ben Johnson ha aperto la stagione con il successo per 59-24 contro Carolina, ma ha poi perso 9-3 contro Minnesota. Il problema principale è diventato improvvisamente il ruolo di quarterback: Caleb Williams è stato ufficialmente escluso dalla partita per l'infortunio al bicipite femorale, interrompendo una serie di 38 partite consecutive da titolare tra regular season e playoff.

La situazione è però cambiata rispetto alle prime informazioni della settimana. Tyson Bagent ha superato il concussion protocol dopo essere tornato ad allenarsi sabato, ma le indicazioni più recenti danno Case Keenum titolare, con Bagent disponibile come riserva. Per il 38enne si tratterebbe del ritorno a una partita di regular season dopo il 2023, quando giocò due gare da titolare con Houston. L'attacco dovrebbe quindi affidarsi maggiormente a D'Andre Swift e al gioco di corsa, mentre Rome Odunze, Luther Burden III, Kalif Raymond, Cole Kmet e Colston Loveland rappresentano le principali soluzioni nel gioco aereo.

Anche la linea offensiva merita attenzione. Chicago può schierare Braxton Jones, Joe Thuney, Garrett Bradbury, Jonah Jackson e Darnell Wright, con Wright particolarmente importante nel gioco di corsa. Sul fronte difensivo, Tyrique Stevenson è indicato come questionable per il problema al bicipite femorale, mentre Chicago deve cercare di limitare un attacco di Philadelphia che può utilizzare sia il gioco di potenza sia le corse di Hurts.

La chiave tattica della partita

La principale chiave per gli Eagles sarà il modo in cui riusciranno ad attaccare una difesa di Chicago che dovrà rispettare contemporaneamente il gioco di corsa di Barkley e la mobilità di Hurts. Le formazioni con più tight end possono costringere i Bears a utilizzare personale pesante, aprendo poi spazio per le corse interne e per le letture di Hurts. Se Barkley dovesse essere limitato, Philadelphia può comunque distribuire maggiormente i carichi tra Kenneth Gainwell, Will Shipley e gli altri running back disponibili.

Per Chicago il piano dovrebbe partire dal gioco di corsa. Con Keenum previsto titolare e Bagent pronto alle sue spalle, i Bears hanno interesse a ridurre il più possibile il numero di situazioni in cui il quarterback deve assumersi il peso dell'attacco. D'Andre Swift, Kyle Monangai e Roschon Johnson possono quindi avere un ruolo centrale, mentre la linea guidata da Thuney, Bradbury, Jackson e Wright dovrà provare a ripetere la produzione sulle corse mostrata nelle prime giornate.

La sfida potrebbe quindi svilupparsi attorno alla capacità di Chicago di mantenere l'attacco sul terreno e di evitare situazioni di terzo down troppo lunghe. Philadelphia, dal canto suo, può provare a mettere subito pressione sul quarterback e costringere i Bears a giocare da dietro. Sul piano del gioco aereo, l'assenza di Goedert riduce una delle soluzioni di Hurts, ma la presenza di Brown e Smith permette comunque agli Eagles di allargare il campo e sfruttare gli uno contro uno.

Probabili formazioni

Saquon Barkley ha ricevuto indicazioni positive dopo il problema a collo e spalla, mentre Dallas Goedert resta fuori; per Chicago, Caleb Williams è ufficialmente out, Tyson Bagent ha superato il protocollo concussion e Case Keenum è indicato come quarterback titolare previsto. Tyrique Stevenson rimane invece da monitorare per il problema al bicipite femorale.

Sul fronte offensivo, Philadelphia dovrebbe quindi mantenere la struttura con Hurts, Barkley, Brown e Smith, mentre Chicago dovrebbe affidarsi a Keenum, Swift e a un gruppo di ricevitori formato da Odunze, Burden e Raymond. Per la linea dei Bears, le informazioni più recenti indicano Braxton Jones, Joe Thuney, Garrett Bradbury, Jonah Jackson e Darnell Wright; è una configurazione particolarmente importante per consentire a Chicago di sviluppare il proprio piano di corsa.

PHILADELPHIA EAGLES: Jalen Hurts (QB); Saquon Barkley (RB); A.J. Brown, DeVonta Smith, Jahan Dotson (WR); Grant Calcaterra (TE); Jordan Mailata, Landon Dickerson, Cam Jurgens, Tyler Steen, Lane Johnson (OL). Difesa: Josh Sweat, Jalen Carter, Jordan Davis, Nolan Smith; Zack Baun, Nakobe Dean; Quinyon Mitchell, Cooper DeJean, Reed Blankenship, Andrew Mukuba, Darius Slay. Allenatore: Nick Sirianni.

CHICAGO BEARS: Case Keenum (QB); D'Andre Swift (RB); Rome Odunze, Luther Burden III, Kalif Raymond (WR); Colston Loveland, Cole Kmet (TE); Braxton Jones, Joe Thuney, Garrett Bradbury, Jonah Jackson, Darnell Wright (OL). Difesa: Montez Sweat, Grady Jarrett, Gervon Dexter, Austin Booker; T.J. Edwards, Devin Bush; Tyrique Stevenson, Jaylon Johnson, Coby Bryant, Dillon Thieneman, Kyler Gordon. Allenatore: Ben Johnson.