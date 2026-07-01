La sfida di tennis tra Alex Eala e Caty McNally (Joint) è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un incontro molto interessante tra due giovani talenti in crescita, pronte a contendersi un posto nel terzo turno dello Slam londinese.

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Eala arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo e fiducia nei propri mezzi. La giovane tennista filippina è una giocatrice molto aggressiva, capace di prendere l’iniziativa negli scambi e di mettere in difficoltà le avversarie con ritmo e intensità.

Joint, invece, è una delle promesse del tennis femminile statunitense. Il suo gioco è solido e ben strutturato, con buone soluzioni da fondo campo e una discreta capacità di adattarsi alle diverse superfici.

Dove vedere Eala-Joint in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Eala-Joint, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento delle due tenniste

Eala proverà a dettare il ritmo con aggressività e colpi profondi.

Joint cercherà invece di essere più ordinata e costante, provando a sfruttare gli errori dell’avversaria.

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