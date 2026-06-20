La sfida di tennis tra Alex Eala e Elise Mertens è valida per i sedicesimi di finale del WTA 500 di Berlino e si gioca domenica 21 giugno alle ore 11:00. Un incontro molto interessante tra una delle giovani rivelazioni del circuito e una delle giocatrici più esperte e continue degli ultimi anni. In palio c’è un posto negli ottavi di finale del prestigioso torneo tedesco sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Eala arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo dopo i buoni risultati ottenuti negli ultimi mesi. La filippina sta dimostrando una notevole crescita, grazie a un tennis aggressivo e a una personalità sempre più evidente nei momenti importanti delle partite.

La Mertens, invece, è una delle giocatrici più affidabili del circuito femminile. La belga può contare su grande esperienza, solidità da fondo campo e una notevole capacità di adattarsi alle diverse superfici, caratteristiche che la rendono un’avversaria particolarmente difficile da affrontare.

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Il momento delle due tenniste

Eala proverà a sfruttare il proprio entusiasmo e la sua aggressività per mettere subito pressione all’avversaria.

Mertens cercherà invece di imporre la propria esperienza e la consueta solidità da fondo campo per gestire i momenti chiave dell’incontro e conquistare il passaggio del turno.

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