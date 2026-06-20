Dopo un debutto amaro, l’Ecuador torna in campo con l’obiettivo di conquistare i primi punti nel Gruppo E dei Mondiali 2026. La selezione guidata da Sebastián Beccacece è chiamata a reagire alla beffarda sconfitta subita contro la Costa d’Avorio, maturata nei minuti finali di una gara in cui la Tri aveva comunque mostrato buone trame di gioco e una discreta produzione offensiva. Contro Curaçao, gli ecuadoregni non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono mantenere vive le speranze di qualificazione alla fase successiva.

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Dall’altra parte c’è una nazionale di Curaçao ancora alla ricerca della propria dimensione sulla scena mondiale. L’esordio contro la Germania si è trasformato in una dura lezione, con il pesante 7-1 subito dai caraibici.

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Qui Ecuador

L’si presenta all’appuntamento con grande voglia di rivalsa dopo la sconfitta per 2-1 contro la Costa d’Avorio. Il gol decisivo degli africani è arrivato soltanto nei minuti conclusivi, al termine di una partita in cui la Tri ha creato diverse occasioni da rete, colpendo anche tre legni. Una prestazione che ha lasciato sensazioni contrastanti: da un lato la delusione per il risultato, dall’altro la consapevolezza di aver espresso un calcio competitivo.

La formazione di Beccacece sa che contro Curaçao servirà una vittoria convincente, possibilmente accompagnata da un buon bottino di gol, per migliorare anche la differenza reti in vista della decisiva sfida contro la Germania. La qualità di giocatori come Caicedo, Hincapié e Valencia rappresenta un patrimonio importante per una squadra chiamata a trasformare le buone indicazioni del debutto in punti concreti

Qui Curaçao

L’impatto di Curaçao con il Mondiale è stato estremamente complicato. Il 7-1 incassato contro la Germania ha evidenziato il divario tecnico con una delle favorite del torneo, ma ha anche regalato una piccola soddisfazione storica: il primo gol della nazionale caraibica in una fase finale mondiale, firmato da Comenencia.

Il commissario tecnico Dick Advocaat ha lavorato soprattutto sull’aspetto psicologico durante i giorni che hanno preceduto questa seconda uscita. L’obiettivo è ricompattare il gruppo e restituire fiducia a una squadra che, almeno nella prima parte della gara contro i tedeschi, aveva mostrato coraggio e organizzazione. Per Curaçao sarà fondamentale limitare gli errori difensivi e cercare di sfruttare al meglio le occasioni in ripartenza.

Le probabili formazioni di Ecuador-Curaçao

Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.Beccacece.

Curacao (4-3-1-2): Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Chong; Locadia, Antonisse. Ct: Advocaat.

Cosa aspettarsi dalla partita

Sulla carta l’Ecuador parte nettamente favorito. La differenza di qualità, esperienza internazionale e profondità della rosa appare significativa, e la necessità di conquistare tre punti potrebbe spingere la Tri ad adottare un atteggiamento offensivo fin dai primi minuti. Curaçao dovrebbe invece puntare a una gara più prudente, cercando di chiudere gli spazi e ripartire rapidamente quando possibile

Gruppo E, scontro diretto per la restare in corsa

Chi perde, lascerà anticipatamente il, visto che entrambe hanno perso la gara d'esordio e occupano l'ultima posizione a quota zero punti.

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