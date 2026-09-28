Anadolu Efes-Real Madrid è una delle sfide più attese della seconda giornata di Eurolega 2026/27. Il match è in programma martedì 29 settembre 2026 alle ore 19:00 italiane al Turkcell Basketball Development Center di Istanbul. L'Efes ha perso 89-82 sul campo del Barcellona all'esordio, mentre il Real Madrid è stato sconfitto 78-77 da Dubai Basketball. VEDI EFES-REAL MADRID IN DIRETTA STREAMING SU BET365

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Dove vedere Efes-Real Madrid in diretta TV e streaming

La sfida tra

fa parte della seconda giornata della regular season di Eurolega. In Italia la competizione è trasmessa da

, mentre le partite sono disponibili anche in streaming su

. La programmazione della stagione 2026/27 è stata confermata sui canali Sky e sulla piattaforma streaming.

Partita: Efes-Real Madrid

Competizione: Eurolega 2026/27

Giornata: 2ª

Data: martedì 29 settembre 2026

Orario: 19:00

Palazzetto: Turkcell Basketball Development Center, Istanbul

Diretta TV: Sky Sport Basket

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Efes-Real Madrid: data, orario e informazioni sulla partita

L'

torna davanti al proprio pubblico dopo l'esordio sul campo del Barcellona. La squadra di

ha tenuto testa ai catalani per larghi tratti, ma ha pagato la gestione del finale. Tra i protagonisti del nuovo roster ci sono

, autore di 22 punti contro il Barça, e

, che ha chiuso quella partita con 17 punti.

Il Real Madrid arriva invece da una sconfitta ancora più stretta: 78-77 contro Dubai Basketball. La squadra di Pedro Martínez ha avuto la possibilità di portare a casa la partita, ma non è riuscita a sfruttare l'ultimo possesso: per questa motivazione ora sarà importantissimo non commettere ulteriori errori, visto che i madrileni sono quindi alla ricerca del primo successo nella regular season, che consentirebbe di tirare finalmente un sospiro di sollievo dopo un inizio sorprendentemente difficile.

Il momento dell'Anadolu Efes

L'

ha cambiato molto durante l'estate e può contare su un reparto esterni di grande qualità. Oltre a

, il roster comprende

, mentre sotto canestro sono presenti

.

La squadra turca dovrà soprattutto migliorare la gestione dei possessi decisivi rispetto alla gara di Barcellona, cercando maggiore continuità dall'arco e più controllo a rimbalzo: ogni gara è a sé, quindi sottovalutare il Real solo per il suo periodo di forma non eccezionale potrebbe essere un grave errore.

Il momento del Real Madrid

Il

ha iniziato la stagione europea con una sconfitta di misura, ma ha già dimostrato il proprio valore conquistando la Super Cup contro Olympiacos. Il roster guidato da Pedro Martínez comprende

, oltre ai nuovi innesti.

A Istanbul servirà una prova più solida a rimbalzo e una maggiore precisione offensiva, due aspetti che hanno pesato nel ko contro Dubai.

Le chiavi tattiche di Efes-Real Madrid

La sfida potrebbe essere decisa dalla

e dalla gestione del ritmo. L'Efes proverà a sfruttare il fattore campo e la capacità di Mike James di creare vantaggi dal palleggio, mentre il Real potrà affidarsi alla fisicità di

e alla qualità di Campazzo per controllare il gioco.

Grande attenzione anche al tiro da tre: entrambe le squadre hanno giocatori capaci di cambiare l'inerzia della partita in pochi possessi. Chi riuscirà a limitare le palle perse e a gestire meglio i minuti finali avrà una carta importante da giocare. In ogni caso, anche la componente psicologica potrà giocare un ruolo importante perché entrambe le compagini non stanno vivendo un momento esaltante.

I probabili quintetti iniziali di Efes-Real Madrid

Daron Russell, Jordan Loyd, Isaia Cordinier, Dario Saric, Bruno Fernando

Real Madrid: Facundo Campazzo, Théo Maledon, Gabriel Deck, Mikael Jantunen, Edy Tavares