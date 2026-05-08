La LaLiga propone uno scontro diretto in chiave salvezza: Elche-Alaves, in programma sabato 9 maggio alle ore 14:00. L’Elche, quattordicesimo, vuole allontanarsi definitivamente dalla zona calda, mentre l’Alaves, diciassettesimo, ha bisogno di punti per evitare di essere risucchiato nelle posizioni più pericolose. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

L’

, allenato da Eder Sarabia, si presenta con un 5-3-2 compatto, puntando su solidità difensiva e ripartenze rapide. La coppia offensiva Mir-Silva sarà chiamata a sfruttare le occasioni create, con il supporto di un centrocampo dinamico.

L’Alaves, guidato da Eduardo Coudet, risponde con un 4-4-2 equilibrato, che punta su organizzazione e intensità sugli esterni. Boyé e Martínez saranno i riferimenti offensivi, con il compito di mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Le probabili formazioni di Elche-Alaves

Ci si attende una partita molto combattuta e tesa, tipica degli scontri salvezza. L’Elche proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare punti fondamentali, mentre l’Alaves cercherà di rimanere compatto e colpire nei momenti giusti. In una gara così delicata, la gestione degli episodi e la precisione sotto porta saranno decisive.

Elche (5-3-2): Pena, Valersa, Pedrosa, Affengruber, Nunez, Fort, Febas, Aguado, Diangana, Silva, Mir. Allenatore: Eder Sarabia

Alaves (4-4-2): Sivera, Otto, Tenaglia, Pacheco, Lekhedim, Vicente, Blanco, Suarez, Alena, Martinez, Boyé. Allenatore: Eduardo Coudet

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