Lo streaming gratis della gara Espanyol-Levante: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
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La LaLiga 2 propone una sfida importante in chiave salvezza e metà classifica: Espanyol-Levante, in programma lunedì 27 aprile alle ore 21:00. L’Espanyol, dodicesimo con 38 punti, vuole trovare continuità per allontanarsi definitivamente dalle zone pericolose, mentre il Levante, diciannovesimo a quota 32 punti, è chiamato a conquistare punti fondamentali per restare in corsa per la permanenza. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
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Il momento delle due squadreL’Espanyol, allenato da Manolo Gonzalez, si presenta con un 4-4-2 equilibrato, costruito su compattezza e organizzazione. Fernandez ed Exposito guideranno l’attacco, con il supporto di un centrocampo chiamato a garantire equilibrio e inserimenti.
Il Levante, guidato da Julian Calero Fernandez, risponde con lo stesso modulo, puntando su intensità e solidità difensiva. Romero ed Eyong saranno i riferimenti offensivi, con l’obiettivo di sfruttare le occasioni e provare a conquistare punti pesanti in trasferta.
Le probabili formazioni di Espanyol-LevanteCi si attende una partita equilibrata e combattuta, con l’Espanyol che proverà a fare la gara sfruttando il fattore campo e una maggiore serenità di classifica, mentre il Levante cercherà di restare compatto e colpire in ripartenza. In una sfida così delicata, la gestione dei momenti chiave e la concretezza sotto porta potranno fare la differenza.
Espanyol (4-4-2): Dmitrovic, Romero, Cabrera, Riedel, Hilali, Milla, Lozano, Gonzalez, Dolan, Exposito, Fernandez. Allenatore: Manolo Gonzalez
Levante (4-4-2): Ryan, Sanchez, Moeno, Elguezabal, Toljan, Brugué, Arriaga, Vencedor, Alvarez, Romero, Eyong. Allenatore: Julian Calero Fernandez
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