Dove vedere Espanyol-Levante in diretta tv e streaming gratis

Nel campionato spagnolo, praticamente, metà delle partite che propone il calendario sono valide per la lotta alla salvezza. In questo caso, il match tra Espanyol e Levante si presenta come uno dei più significativi per gli equilibri della classifica. Il match, che si terrà il 27 aprile alle 21:00, varrà per la trentatreesima giornata. Per scoprire come seguire la partita gratuitamente, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ESPANYOL-LEVANTE SU BET365

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Il momento delle due squadre

in classifica conta 38 punti. La sua prima metà di stagione è stata anche buona, ma da quando è iniziato il 2026 e siamo entrati nel momento nevralgico della stagione, non è riuscito più ad ottenere punti. La squadra di Gonzalez infatti "vanta" uno dei peggiori trend da quando è iniziato il nuovo anno addirittura in tutta Europa. Nel campionato spagnolo, poi, ha perso quattro delle ultime cinque partite. Questi numeri non potevano che far scivolare l'Espanyol in classifica e adesso si ritrova invischiato nella lotta per non retrocedere, ed è distante soltanto quattro punti dalla zona che scotta, occupata ora dall'Alaves.

Discorso completamente opposto per il Levante, che il suo campionato lo ha iniziato nel peggiore dei modi e si sta riprendendo soltanto in queste ultime giornate de LaLiga. La formazione di Castro è al penultimo posto ma grazie alle ultime partite, in cui i giocatori hanno viaggiato a velocità supersonica con occhi iniettati di sangue, è riuscita a dimezzare il vantaggio portandosi così a soli due punti dalla salvezza. Ciò compromette i piani specialmente di Siviglia ed Elche, che si ritrovano rispettivamente al diciassettesimo e sedicesimo posto. Nella zona bassa della classifica, il Levante è tra le squadre più in forma e si presenta anche come favorita alla sfida di lunedì.

Le probabili formazioni di Espanyol-Levante

L'Espanyol scende in campo con un solido 4-4-2 in cui in attacco ci saranno Garcia e Jean. Il Levante, invece, proverà a scardinare la difesa dei padroni di casa facendo breccia con il suo 4-1-4-1, in cui il terminale offensivo sarà Espi.

Espanyol (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Ngonge, Lozano, Exposito, Terrats; Garcia, Jean. Allenatore: Gonzalez. Levante (4-1-4-1): Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Sanchez; Raghouber; Tunde, Olasagasti, Martinez, Eyong; Espi. Allenatore: Castro.

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