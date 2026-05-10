Il Friburgo rimonta e vola in finale di Europa League: invasione di campo e festa all'Europa Park

La Liga Portugal propone una sfida importante soprattutto per la zona salvezza: Estrela Amadora-Famalicao, in programma lunedì 11 maggio alle ore 21:15. L’Estrela Amadora, quindicesima a 28 punti, ha bisogno di un risultato positivo per allontanarsi dalla zona pericolosa, mentre il Famalicao, quinto a 52 punti, vuole consolidare il proprio ottimo campionato. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO PORTOGHESE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

L’

, allenato da Luis Silva, si presenta con un 4-2-3-1 che punta su organizzazione e velocità nelle ripartenze. Kikas sarà il riferimento offensivo, con Marcus e J. Cabral pronti a supportare la fase offensiva.

Il Famalicao, guidato da Hugo Oliveira, risponde con un sistema speculare ma con maggiore qualità tecnica e fiducia nei propri mezzi. Sorriso e Sá agiranno alle spalle di Zabiri, cercando di sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa avversaria.

Le probabili formazioni di Estrela Amadora-Famalicao

Ci si attende una partita combattuta, con l’Estrela Amadora chiamato a fare punti per la salvezza e il Famalicao intenzionato a proseguire il proprio ottimo cammino. In una sfida così delicata, saranno fondamentali equilibrio e concretezza nelle due aree.

Estrela Amadora (4-2-3-1): Ribeiro, Encada, Luan Patrick, Schappo, L. Cabral, Ngom, Moreira, Marcus, Sola, J. Cabral, Kikas. Allenatore: Luis Silva

Famalicao (4-2-3-1): Carevic, Soares, De Haas, Realpe, Pinheiro, Amorim, Looi, Sorriso, Sá, Gil, Zabiri. Allenatore: Hugo Oliveira

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