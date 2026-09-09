La Primeira Liga torna in campo con la sfida tra Estrela da Amadora e Sporting Braga, recupero della terza giornata del campionato portoghese. La partita era stata inizialmente rinviata a causa degli impegni del Braga nelle qualificazioni di Conference League, concluse con successo grazie alla vittoria contro l’Austria Vienna nei playoff. Di fronte ci saranno due squadre ancora imbattute, con gli ospiti che hanno un punto in più in classifica dopo il successo ottenuto nell’ultimo turno contro l’Alverca. VEDI ESTRELA-BRAGA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

L’Estrela da Amadora arriva alla sfida con una situazione particolare anche fuori dal campo. Lo stadio José Gomes non potrà infatti essere utilizzato a causa delle condizioni del terreno di gioco, giudicato con un punteggio di 3,5 e 4 su 10 nelle gare contro Sporting e Famalicão. L’intervento effettuato dal club, costato 15.000 euro, non è stato sufficiente per evitare la sanzione della Lega. Il prossimo appuntamento casalingo del 20 settembre contro l’Académico de Viseu sarà preceduto da una nuova ispezione della commissione tecnica della LPFP. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI ESTRELA-BRAGA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Estrela da Amadora-Sporting Braga in diretta TV e streaming

Estrela da Amadora-Sporting Braga non sarà trasmessa in diretta TV italiana da nessun canale, con il calcio d'inizio previsto per mercoledì 9 settembre alle ore 20:15. La partita non sarà infatti disponibile sui canali televisivi italiani, nonostante DAZN detenga i diritti della Primeira Liga portoghese. I diritti del campionato non garantiscono quindi la trasmissione di ogni singolo incontro e, per questa sfida, non è prevista una diretta in Italia.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Primeira Liga e cercare Estrela-Braga tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Estrela da Amadora-Sporting Braga

Per cercare eventuali modalità di visione della partita è necessario:

verificare il palinsesto della piattaforma disponibile nel proprio Paese; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi sportivi; selezionare il calcio e la Primeira Liga; cercare Estrela da Amadora-Sporting Braga tra gli eventi disponibili; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità di visione possono variare in base al territorio e all'operatore. In Italia, tuttavia, non è prevista la trasmissione della partita su alcun canale televisivo.

Estrela da Amadora-Sporting Braga: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà mercoledì 9 settembre e rappresenta il recupero della terza giornata di Primeira Liga. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20:15. La gara non sarà trasmessa in diretta TV italiana.

Partita: Estrela da Amadora-Sporting Braga

Competizione: Primeira Liga, recupero terza giornata

Primeira Liga, recupero terza giornata Data: mercoledì 9 settembre

mercoledì 9 settembre Orario: 20:15

20:15 Diretta TV: non prevista in Italia

non prevista in Italia Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Estrela da Amadora

L'Estrela da Amadora arriva al recupero ancora imbattuto e vuole proseguire il proprio percorso positivo in campionato. Il club della Reboleira deve però fare i conti con una situazione particolare legata al proprio impianto. La Lega ha infatti stabilito che lo stadio José Gomes non potrà più essere utilizzato dopo le valutazioni negative ricevute dal manto erboso nelle gare contro Sporting e Famalicão. Il club aveva già investito 15.000 euro per un intervento sul terreno di gioco, ma il provvedimento non è stato evitato. La prossima gara interna del 20 settembre contro l'Académico de Viseu sarà preceduta da una nuova verifica tecnica.

Qui Sporting Braga

Lo Sporting Braga si presenta al recupero con un punto in più rispetto all'Estrela e anch'esso ancora imbattuto. La squadra di Carlos Vicens è reduce dalla qualificazione alla fase successiva della Conference League, ottenuta superando l'Austria Vienna nei playoff, e nell'ultimo turno di Primeira Liga ha battuto l'Alverca. Un successo che ha permesso al Braga di mantenere il passo nelle zone alte della classifica. Il recupero rappresenta dunque un'occasione importante per continuare la striscia positiva e consolidare la propria posizione.

La chiave tattica della partita

La sfida potrebbe essere decisa soprattutto dall'equilibrio tra due squadre che hanno iniziato il campionato senza ancora conoscere la sconfitta. L'Estrela da Amadora dovrà cercare di sfruttare il fattore campo e mantenere compattezza tra i reparti, mentre lo Sporting Braga può contare su una maggiore esperienza e sulla spinta derivante dai risultati ottenuti nelle ultime settimane. Gli ospiti proveranno probabilmente a prendere il controllo del possesso e ad aumentare progressivamente la pressione, mentre i padroni di casa potrebbero puntare sulle ripartenze e sulla capacità di sfruttare gli spazi. Sarà quindi fondamentale per il Braga evitare di concedere transizioni pericolose e per l'Estrela resistere alla pressione avversaria.

Probabili formazioni di Estrela da Amadora-Sporting Braga

ESTRELA DA AMADORA (4-2-3-1): Leonardo Linck; Max Scholze, Luan Patrick, Stefan Lekovic, Rafa Soares; Eddy Doue, Robinho; Abraham Marcus, Lovro Zvonarek, Ianis Stoica; Leandro Antonetti.

SPORTING BRAGA (4-2-3-1): Bernardo Fontes; Gustaf Lagerbielke, Sergio Barcia, Carvalho, Victor Gomez; Demir Tiknaz, Joao Moutinho; Gabri Martinez, Diego Rodrigues, Pau Victor; Mario Dorgeles.