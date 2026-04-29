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Una delle sfide più interessanti in questa terza giornata di Coppa Libertadores. L'Estudiantes cercherà di sfruttare il fattore campo contro il Flamengo, una delle squadre più in forma del Brasile, leggermente favorito dalle quote. Guarda ora Estudiantes-Flamengo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui EstudiantesL’Estudiantes arriva in buona condizione ma con meno brillantezza offensiva: nelle ultime gare ha alternato vittorie e pareggi, incluso uno 0-0 contro il Talleres, mostrando solidità difensiva (solo 0.7 gol subiti di media). In Libertadores, dopo due giornate, è imbattuto (1 vittoria, 1 pareggio)
Qui FlamengoForma smagliante per il Flamengo: cinque vittorie consecutive tra campionato e coppa, con 14 gol segnati nelle ultime 5. Ha appena travolto l’Atlético Mineiro 4-0 e guida il girone a punteggio pieno. Attacco prolifico (2.4 gol di media nelle ultime 10) e grande fiducia rendono i brasiliani molto pericolosi anche in trasferta.
Estudiantes-Flamengo, probabili formazioniEstudiantes (4-2-3-1): Muslera; Meza, S.Nûnez, Funes Mori, Benedetti; Amondarain, Piovi; F.Pérez, T.Palacios, Aguirre, Carrillo. Allenatore: Alexander Medina
Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Alex Sandro; Araujo, Paquetà; Plata, De Arrascaeta, Lino; Pedro. Allenatore: Leonardo Jardim
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