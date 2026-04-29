Una delle sfide più interessanti in questa terza giornata di Coppa Libertadores. L'Estudiantes cercherà di sfruttare il fattore campo contro il Flamengo, una delle squadre più in forma del Brasile, leggermente favorito dalle quote. Guarda ora Estudiantes-Flamengo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Estudiantes-Flamengo: dove vedere la Copa Libertadores in Streaming e in Tv

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L’arriva in buona condizione ma con meno brillantezza offensiva: nelle ultime gare ha alternato vittorie e pareggi, incluso uno 0-0 contro il Talleres, mostrando solidità difensiva (solo 0.7 gol subiti di media). In Libertadores, dopo due giornate, è imbattuto (1 vittoria, 1 pareggio)Forma smagliante per il: cinque vittorie consecutive tra campionato e coppa, con 14 gol segnati nelle ultime 5. Ha appena travolto l’Atlético Mineiro 4-0 e guida il girone a punteggio pieno. Attacco prolifico (2.4 gol di media nelle ultime 10) e grande fiducia rendono i brasiliani molto pericolosi anche in trasferta.: Muslera; Meza, S.Nûnez, Funes Mori, Benedetti; Amondarain, Piovi; F.Pérez, T.Palacios, Aguirre, Carrillo.: Alexander Medina

Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Alex Sandro; Araujo, Paquetà; Plata, De Arrascaeta, Lino; Pedro. Allenatore: Leonardo Jardim

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