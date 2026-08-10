La Copa Libertadores 2026 entra nel vivo con gli ottavi di finale, che propongono la sfida tra Estudiantes-Universidad Católica, in programma nella notte tra martedì 11 agosto e mercoledì 12 agosto alle ore 02:30 italiane. Il doppio confronto rappresenta un appuntamento di grande importanza per entrambe le squadre, chiamate a costruire già nella gara d'andata un risultato favorevole in vista del ritorno.

L'Estudiantes potrà contare sul fattore campo e sul sostegno del proprio pubblico per provare a partire con il piede giusto, mentre l'Universidad Católica cercherà di ottenere un risultato positivo in trasferta, possibilmente mantenendo aperto il discorso qualificazione in vista della seconda sfida.

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L'Estudiantes vuole partire forte

L'

affronta l'andata degli ottavi davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di costruire subito un vantaggio nel doppio confronto. La formazione argentina proverà a sfruttare il fattore campo per prendere l'iniziativa e mettere pressione agli avversari.

In una sfida a eliminazione diretta, conquistare un risultato positivo nella prima partita può essere fondamentale. L'Estudiantes cercherà quindi di trovare il giusto equilibrio tra aggressività offensiva e attenzione difensiva.

L'Universidad Católica cerca un risultato positivo

L'

arriva all'appuntamento con l'obiettivo di limitare i danni nella trasferta argentina e, se possibile, tornare a casa con un risultato favorevole. La formazione cilena dovrà affrontare una gara molto intensa, nella quale sarà fondamentale mantenere compattezza e concentrazione.

Gli ospiti proveranno a sfruttare gli spazi lasciati dall'Estudiantes e a trovare almeno una rete che possa diventare preziosa in vista della gara di ritorno.

Il momento della sfida

La sfida tra

e

apre un doppio confronto che promette equilibrio e grande intensità. L'andata assume un'importanza particolare perché entrambe le squadre vogliono arrivare alla seconda partita con concrete possibilità di qualificazione.

Il fattore campo rappresenta un vantaggio per l'Estudiantes, ma l'Universidad Católica può giocare un ruolo importante se riuscirà a mantenere la gara in equilibrio e a sfruttare le occasioni a propria disposizione.

Le probabili formazioni di Estudiantes-Universidad Católica

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara d'andata valida per gli ottavi di finale della Copa Libertadores.

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