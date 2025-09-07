Ieri abbiamo vissuo la prima delle due giornate degli ottavi di Eurobasket con la clamorosa uscita di scena dells Serbia favortia al titolo battuta dalla Finlandia. Oggi fra le altre, come detto, tocca alla nostra Italia. Il match di domenica 7 settembre alle ore 17,30, oltre ad essere disponibile su Bet365 con streaming e statistiche in tempo reale, sarà visibile in tv sulla RAI e su SkySport e in streaming su DAZN e NowTV . Insomma, tante opzioni per vedere gli azzuri e quindi nessuna scusa per non perdersi questi 40 minuti di grande basket.

Verso Italia-Slovenia, come ci arrivano le due nazionali

L'Italia ha raggiunto gli ottavi di finale di Eurobasket grazie al secondo posto nel gruppo C dietro alla Grecia (una squadra con cui ha perso) e davanti a Bosnia, Georgia, Spagna e Cipro. Interessante notare come con soli 333 punti subiti, l'Italia è stata la difesa meno battuta di questa fase a gironi. Nell'ultimo match gli azzurri hanno passeggiato 89-54 contro Cipro con una doppia doppia di Diouf (12 punti e 10 rimbalzi). Dall'altra parte abbiamo la Slovenia che ha fatica nel gruppo D arrivando solo terza con 3 vittorie e 2 sconfitte, dietro a Francia e Polonia ma davanti a Israele, Belgio e Islanda. La squadra ha ripreso la qualificazione per i capelli visto che era partita con 2 ko, salvo poi chiudere con 3 vittorie di fila e quel 106-96 decisivo su Israele trascinati da 37 punti di Doncic. L'ultimo scontro diretto fra Italia e Slovenia risale ai mondiali 2023 quando la nazionale balcanica vinse 89-85.