Dove vedere Barcellona-Panathinaikos in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Barcellona-Panathinaikos: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 6 aprile - 20:20

Big match in Eurolega: tra le sfide più avvincenti che propone il calendario alla trentaseiesima giornata di campionato, c'è la sfida tra Barcellona e Panathinaikos. Il big match, decisivo per l'equilibrio della classifica in zona playoff, si terrà martedì 7 aprile alle 20:30. Continua a leggere l'articolo per scoprire come seguire la partita. Per non perderti nemmeno un minuto di Barcellona-Panathinaikos sarà sufficiente registrarsi su BET365

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Il momento delle due squadre — In Eurolega il Barcellona occupa l'ottava posizione in qualifica, che equivalgono alla partecipazione ai play-in, in sostanza una sorta di porta dal retro da cui entrare ai playoff, a cui accedono direttamente soltanto le prime sei squadre. I catalani hanno vinto venti partite in stagione e ne hanno perse quindici, ed il loro biglietto da visita recita tre vittorie nelle ultime cinque partite. L'ultimo match, però, ha raccontato una sconfitta del Barcellona per mano dello Zalgiris Kaunas che ha vinto 83-71

Il Panathinaikos, dal canto suo, è appena sopra il Barcellona. I greci sono al settimo posto in classifica e, come i loro prossimi avversari, contano 20 vittorie e 15 sconfitte in stagione. A differenza dei catalani, però, il trend di risultati è leggermente più positivo dato che sfogliando le statistiche troviamo quattro vittorie ed una sola sconfitta, maturata contro l'Hapoel Tel-Aviv proprio nell'ultima gara disputata, il 2 aprile.

I probabili quintetti di Barcellona-Panathinaikos — Barcellona: Parra, Norris, Hernangomez, Marcos, Cale

Panathinaikos: Grigonis, Hayes, Mitoglou, Shorts, Kalaitzakis