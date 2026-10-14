Sei vittorie e un pareggio nelle prime sette partite casalinghe della stagione: l'Estádio da Luz è tornato a essere uno dei principali punti di forza del Benfica. Giovedì 15 ottobre alle ore 21:00, i portoghesi ospiteranno il Celtic nella seconda giornata della League Phase di Europa League, con l'obiettivo di dare continuità al successo ottenuto contro il Milan. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Benfica-Celtic mette di fronte due squadre che hanno iniziato il proprio percorso europeo in maniera completamente differente. Le Aquile hanno conquistato tre punti a San Siro, mentre gli scozzesi sono stati battuti in casa dal Ferencváros. Per Marco Silva c'è la possibilità di salire immediatamente a quota sei; Martin O'Neill deve invece evitare che il Celtic si ritrovi già costretto a rincorrere dopo appena due giornate. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Benfica-Celtic in TV e streaming: diretta gratuita su TV8

Benfica, il successo contro il Milan ha confermato la crescita di Marco Silva

all'Estádio da Luz di Lisbona. La partita, valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League, sarà trasmessa. Il collegamento inizierà alle, con il programma di avvicinamento alla sfida. Il calcio d'inizio è previsto alle 21:00.Per gli abbonati sarà disponibile anche la diretta su. La telecronaca sarà affidata a. Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà visibile attraverso, il servizio riservato agli abbonati Sky, e, utilizzando il Pass Sport. Essendo prevista anche la trasmissione in chiaro, sarà possibile seguire gratuitamente l'incontro attraverso il servizio di streaming ufficiale di TV8, secondo le modalità di accesso disponibili sulla piattaforma.Il cambio di allenatore non ha rallentato il. Anzi, l'arrivo di, chiamato a raccogliere l'eredità di José Mourinho, ha accompagnato una fase particolarmente positiva della stagione portoghese. La dimostrazione più importante è arrivata proprio in Europa. Il Benfica ha iniziato la League Phase imponendosi 2-0 sul campo del Milan , conquistando tre punti pesanti contro una delle squadre più attese della competizione. Una vittoria costruita attraverso organizzazione, capacità di controllare i momenti della partita e concretezza offensiva. In campionato le Aquile hanno mostrato una continuità simile.

Dopo una serie di dodici risultati utili consecutivi, interrotta dalla sconfitta contro il Porto, il Benfica ha immediatamente reagito battendo 2-0 il Vitória. Un successo che ha consentito alla squadra di raggiungere il secondo posto nella Liga portoghese. Il rendimento casalingo rappresenta un ulteriore motivo di fiducia. Nelle prime sette partite ufficiali disputate davanti al proprio pubblico, il Benfica ha conquistato sei vittorie e un pareggio. Contro il Celtic proverà a sfruttare proprio questa continuità.

MILANO, ITALIA - 16 SETTEMBRE: Filippo Terracciano dell'AC Milan lotta per il pallone con Georgiy Sudakov del Benfica durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2026/27 tra AC Milan e SL Benfica allo Stadio San Siro il 16 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Celtic, il 3-1 con il Ferencváros ha complicato subito il cammino europeo

Ilarriva in Portogallo con sensazioni molto differenti. La squadra diha iniziato la stagione europea con una delusione importante, venendo eliminata dal LASK Linz nei preliminari di Champions League. Il passaggio in Europa League non ha portato l'immediata reazione sperata. Nella prima giornata della League Phase gli scozzesi sono stati infatti battuti. Un risultato che ha evidenziato alcune difficoltà difensive e ha aumentato la pressione intorno alla squadra. In campionato, però, la situazione è diversa.

Il Celtic ha recentemente superato 2-0 il Motherwell, mantenendo la vetta della Scottish Premiership e ritrovando una vittoria utile soprattutto per il morale. Il problema riguarda la capacità di trasferire questo rendimento anche nelle competizioni europee. A Lisbona gli scozzesi dovranno affrontare una squadra che concede pochissimo nel proprio stadio e che arriva da una prestazione di grande solidità contro il Milan. Per evitare un'altra sconfitta, il Celtic dovrà soprattutto migliorare la gestione delle situazioni difensive quando perde il possesso.

La chiave tattica: Palhinha e Aursnes possono isolare McGregor

Il confronto tra i due centrocampi potrebbe determinare l'andamento della partita. Ildovrebbe schieraredavanti alla difesa. Il Celtic risponderà cone Baur. La differenza principale potrebbe emergere nella gestione della pressione. Ilproverà ad alzare il baricentro e a recuperare rapidamente il pallone, impedendo agli scozzesi di sviluppare il gioco attraverso McGregor. Il capitano del Celtic rappresenta infatti il riferimento principale nella costruzione. Se Palhinha riuscirà a limitarne le ricezioni e Aursnes sarà pronto ad aggredire il secondo pallone, gli scozzesi potrebbero essere costretti a ricorrere frequentemente ai lanci lunghi. Una situazione che favorirebbe il Benfica.

C'è però anche un rischio per i portoghesi. Quando Bah ed El Karouani accompagneranno contemporaneamente l'azione, il Celtic potrà provare ad attaccare gli spazi lasciati alle loro spalle. Duran e Tounekti saranno quindi fondamentali nelle transizioni. I due esterni dovranno riuscire a trasformare rapidamente i recuperi in situazioni offensive, cercando di servire Høgh prima che la difesa del Benfica abbia il tempo di ricompattarsi. Un altro duello interessante riguarda Nygren e Palhinha. Il trequartista del Celtic proverà a muoversi nella zona centrale per ricevere tra le linee, ma dovrà confrontarsi con un giocatore particolarmente efficace nell'interdizione. Se il Benfica riuscirà a impedire queste ricezioni, il Celtic rischierà di rimanere troppo lontano dalla porta avversaria.

MOTHERWELL, SCOZIA - 11 OTTOBRE: Camilo Duran del Celtic segna il primo gol della sua squadra durante la partita della William Hill Premiership 2026/27 tra Motherwell e Celtic, disputata al Fir Park l'11 ottobre 2026 a Motherwell, in Scozia. (Foto di Zak Mauger/Getty Images)

Benfica, Prestianni favorito sulla trequarti: Celtic con Høgh davanti: le probabili formazioni

Marco Silva dovrebbe confermare il 4-2-3-1.sarà il portiere, protetto da una linea difensiva composta da Bah, Circati, Araújo ed El Karouani. Davanti alla difesa dovrebbero giocaree Aursnes. Sulla trequarti spazio a, Prestianni e Schjelderup, mentredovrebbe essere il riferimento offensivo. Resta indisponibile Barrenechea, mentre Sudakov rappresenta un'alternativa per il reparto offensivo.

Martin O'Neill dovrebbe rispondere con lo stesso sistema. Sinisalo partirà tra i pali. Donovan e Tierney saranno i terzini, con Murray e Scales candidati per comporre la coppia centrale. McGregor e Baur agiranno davanti alla difesa. Sulla trequarti dovrebbero trovare spazio Duran, Nygren e Tounekti, alle spalle di Høgh. Il Celtic deve fare i conti con alcune assenze importanti, soprattutto nel reparto difensivo: Carter-Vickers e Johnston non sono disponibili.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah, Circati, Araújo, El Karouani; Palhinha, Aursnes; Lukebakio, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis. Allenatore: Marco Silva.

Celtic (4-2-3-1): Sinisalo; Donovan, Murray, Scales, Tierney; McGregor, Baur; Duran, Nygren, Tounekti; Høgh. Allenatore: Martin O'Neill.

Benfica-Celtic: data, orario e canali