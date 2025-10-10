Altro turno decisivo di League One in Inghilterra, che ci offre una sfida salvezza molto delicata. Sabato 11 ottobre alle ore 16:00 l’Exeter ospita il Reading in un match già decisivo per questa parte di stagione. Per i padroni di casa sarà assolutamente fondamentale cercare di raccogliere punti, ma anche per gli ospiti questa partita può essere la svolta per allontanarsi dalle zone più basse. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Exeter-Reading GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Il match, in programma sabato 11 ottobre alle 16:00
Il momento delle due squadre—
12 punti raccolti finora per i padroni di casa e conseguente diciassettesimo posto in classifica: l’Exeter dovrà puntare sul fattore casa per cercare di uscire dalla prossima sfida in programma col bottino pieno e mantenere il più lontano possibile lo spettro della retrocessione. Due punti sotto, a quota 10, c'è proprio il Reading che è chiamato all'impresa: solo un colpo esterno consentirebbe di avere abbastanza ossigeno per poter gestire una situazione di classifica per ora già abbastanza preoccupante.
Le probabili formazioni di Exeter-Reading—
Exeter (3-5-2): Whitworth, Yfeko, Fitzwater, Sweeney, Andrew, Brierley, McMillan, Niskanen, Cole, Magennis, Wareham. Allenatore: Gary Caldwell
Reading (4-3-3): Pereira, Ahmed, Burns, Dorsett, Jacob, Doyle, Wing, Savage, Kyerewaa, Marriott, Lane. Allenatore: Noel Hunt
