Agli ottavi dell’ATP Gstaad 2026 si affrontano Jaime Faria e Casper Ruud, due giocatori con un percorso recente molto diverso. Il portoghese, numero 92 del ranking ATP, arriva all’appuntamento dopo una lunga serie di partite disputate tra terra ed erba, con il successo in tre set contro Stan Wawrinka al debutto sul rosso svizzero. Dall’altra parte c’è il norvegese, numero 13 del mondo, reduce da un periodo senza incontri ufficiali dopo la sconfitta subita a Wimbledon contro Hubert Hurkacz, ma sempre tra i protagonisti quando si gioca sulla sua superficie preferita. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Faria

Jaime Faria arriva a Gstaad con grande fiducia dopo un periodo intenso. Il portoghese ha superato al primo turno Stan Wawrinka al termine di una battaglia di oltre due ore, imponendosi con il punteggio di 6-7(10-12), 6-4, 6-4 dopo aver perso un primo set combattutissimo. Un successo che conferma il buon momento di forma di un giocatore cresciuto molto sulla terra rossa, superficie sulla quale aveva già lasciato il segno al Roland Garros, dove aveva eliminato Denis Shapovalov e Jan-Lennard Struff prima di arrendersi a Frances Tiafoe dopo cinque set. Il portoghese arriva dunque con tante partite nelle gambe, ma anche con un ritmo competitivo elevato e una crescente fiducia nei propri mezzi.

Qui Ruud

Situazione differente per, che non disputa un match ufficiale dal 29 giugno, quando è stato eliminato a Wimbledon da. Il norvegese, però, resta uno dei giocatori più affidabili sulla terra battuta: nella stagione sul rosso ha raggiunto ottimi risultati agli Internazionali di Roma e al torneo di Ginevra, prima di disputare un buon percorso al, dove ha superatoprima della sconfitta contro il giovane. A Gstaad cerca quindi il ritorno alla vittoria dopo una pausa che potrebbe incidere soprattutto nelle prime fasi della partita.

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