Il Fenerbahce arriva a questa sfida con grande fiducia e l’obiettivo di restare in corsa per il titolo. Il Kasimpasa, invece, è impegnato nella lotta salvezza e cercherà un risultato positivo per migliorare la propria situazione

Stefano Sorce 22 febbraio - 17:20

Il campionato turco entra nella sua fase decisiva e ogni punto può fare la differenza. Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 18:00, si gioca Fenerbahce-Kasimpasa con un solo obiettivo: vincere per restare agganciato alla vetta. I padroni di casa sono secondi e ancora imbattuti in campionato, mentre gli ospiti lottano per uscire dalla zona retrocessione e cercano un risultato che possa cambiare la loro stagione.

Vuoi vedere Fenerbahce-Kasimpasain streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Fenerbahce-Kasimpasa sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Fenerbahce-Kasimpasa in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Momento del Fenerbahce — Il Fenerbahce sta disputando una stagione straordinaria in campionato. La squadra guidata da Tedesco non ha ancora perso dopo 22 giornate, dimostrando solidità, qualità e grande continuità. L’obiettivo è chiarissimo: vincere il titolo, ma la concorrenza è serrata e ogni passo falso può costare caro. Nonostante la recente sconfitta europea, il rendimento in campionato resta eccellente. Il Fenerbahce ha mostrato una grande capacità offensiva, segnando con continuità e dominando molte partite grazie alla qualità dei suoi giocatori offensivi. In casa, inoltre, il rendimento è estremamente positivo, rendendo il Fenerbahce una delle squadre più difficili da affrontare del campionato.

Momento del Kasimpasa — Il Kasimpasa arriva a questa sfida con maggiore fiducia dopo una vittoria importante nell’ultimo turno, che ha interrotto una lunga serie negativa. Nonostante questo, la situazione in classifica resta complicata, con la squadra ancora coinvolta nella lotta per la salvezza. Il rendimento in trasferta rappresenta uno dei principali problemi della stagione. Il Kasimpasa ha faticato molto lontano da casa, soprattutto contro squadre di alta classifica. La squadra dovrà disputare una partita perfetta dal punto di vista difensivo per riuscire a limitare la qualità offensiva degli avversari e provare a conquistare punti preziosi.

Probabili formazioni di Fenerbahce-Kasimpasa — Il Fenerbahce dovrebbe affidarsi a Ederson tra i pali, con una linea difensiva composta da Semedo, Soyuncu, Oosterwolde e Muldur. In mezzo al campo spazio alla qualità e all’esperienza di Guendouzi e Kanté, incaricati di garantire equilibrio e costruzione. Sulla trequarti agiranno Musaba, Asensio e Nene, pronti a supportare Talisca, che sarà il riferimento offensivo principale.

Il Kasimpasa dovrebbe rispondere con Gianniotis in porta, protetto da una difesa composta da Corecki, Opoku, Becao e Frimpong. A centrocampo Baldursson e Demirbay avranno il compito di gestire il possesso e proteggere la difesa, mentre sulla trequarti agiranno Benedyczak, Ouanes e Kahveci, pronti a supportare Tosun, che guiderà l’attacco.

Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur; Guendouzi, Kanté; Musaba, Asensio, Nene; Talisca.

Kasimpasa (4-2-3-1): Gianniotis; Corecki, Opoku, Becao, Frimpong; Baldursson, Demirbay; Benedyczak, Ouanes, Kahveci; Tosun.

Vuoi vedere Fenerbahce-Kasimpasain streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Fenerbahce-Kasimpasa sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA