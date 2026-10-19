Il Fenerbahçe deve lasciarsi alle spalle una delle serate più difficili del proprio avvio europeo. Fenerbahçe-Slavia Praga si gioca martedì 20 ottobre alle 18:45, nella terza giornata della fase campionato di Champions League. Dopo il pesante 6-0 subito contro l’Aston Villa, i padroni di casa cercano una reazione davanti al proprio pubblico contro un avversario che continua a inseguire una vittoria nella competizione. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Lo Slavia Praga non è riuscito a interrompere la propria serie negativa nemmeno contro il Sabah Baku e arriva in Turchia con la necessità di dare un segnale. Il Fenerbahçe parte favorito, ma il risultato contro gli inglesi impone soprattutto di ritrovare solidità e attenzione. Prima della partita puoi consultare anche gli altri appuntamenti sportivi: CONTROLLA LE DIRETTE IN PROGRAMMA SU GOLDBET, SCOPRI GLI EVENTI DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ESPLORA IL PALINSESTO LIVE DI VINCITÙ.

Fenerbahçe-Slavia Praga in TV e streaming: orario e canali della diretta

Fenerbahçe, ripartire dalla difesa dopo il crollo contro l’Aston Villa

L’incontro è valido. La diretta televisiva sarà disponibile su, e su. Gli abbonati potranno seguire la sfida anche in streaming attraverso, utilizzando i dispositivi compatibili con il servizio. L’altra possibilità per la visione online è, con il Pass Sport. Il collegamento consentirà quindi di vedere la partita anche da computer, smartphone, tablet e smart TV compatibili.Ilha messo in evidenza tutte le difficoltà delnel contenere un avversario capace di attaccare con ritmo e continuità. Una sconfitta di queste dimensioni rende la terza giornata un passaggio importante anche sul piano della fiducia: ai turchi serve una prestazione che restituisca sicurezza, oltre a un risultato utile per il percorso europeo. In campionato sono arrivati segnali di reazione, ma contro lo Slavia sarà necessario confermarli in un contesto diverso. Il primo obiettivo riguarda la tenuta collettiva. Per provare a comandare la partita, il Fenerbahçe dovrà evitare che la ricerca del vantaggio allarghi troppo le distanze tra centrocampo e difesa.

La probabile formazione offre diverse soluzioni offensive. Greenwood e Aydin possono dare iniziativa sulle corsie, mentre Kahvechi è candidato ad agire alle spalle di Muriqi. Il centravanti rappresenta un riferimento utile sia per concludere l’azione sia per favorire l’avanzata dei compagni attraverso il gioco di sponda. La presenza di Yuksek e Guendouzi davanti alla difesa dovrebbe invece garantire sostegno alla manovra e copertura quando il pallone viene perso. Dopo quanto accaduto contro gli inglesi, proprio l’equilibrio tra queste due fasi sarà uno degli aspetti da osservare con maggiore attenzione.

ISTANBUL, TURCHIA - 17 OTTOBRE: Kerem Akturkoglu del Fenerbahce festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della Super League turca 2026/27 tra Fenerbahce SK e Alanyaspor all'Ulker Sukru Saracoglu Stadium il 17 ottobre 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Slavia Praga, la serie senza vittorie pesa sulla trasferta turca

Losi presenta all’appuntamento con una striscia di. Nemmeno la sfida sul campo del Sabah Baku ha permesso ai cechi di ritrovare una vittoria, lasciando aperte le difficoltà di una squadra che fatica a cambiare passo nella competizione. La trasferta contro il Fenerbahçe richiederà soprattutto organizzazione. I padroni di casa hanno qualità individuali per creare superiorità e cercheranno presumibilmente di prendere l’iniziativa: lo Slavia dovrà quindi proteggere gli spazi senza rinunciare completamente alla possibilità di risalire il campo.

Il possibile 3-4-2-1 offre una base per difendere con densità nella zona centrale. Holes, Zima e Vicek sono indicati nella linea davanti a Markovic, mentre sulle fasce Isife e Kubiak dovranno alternare copertura e accompagnamento dell’azione. Davanti, Chory dovrebbe essere il riferimento centrale, con Chytil e Sturm a supporto. La capacità di questi ultimi di avvicinarsi alla punta potrebbe diventare decisiva per evitare che ogni recupero del pallone si trasformi rapidamente in un nuovo possesso del Fenerbahçe.

La chiave tattica: ampiezza turca e spazio alle spalle degli esterni

Il confronto sulle corsie può orientare la partita. Contro una difesa a tre, ilpotrebbe cercare di allargare lo Slavia attraverso il lavoro degli esterni offensivi e il sostegno dei terzini. L’obiettivo sarebbe costringere i cechi a scegliere tra la protezione delle fasce e quella degli spazi interni, dovepuò cercare di ricevere.offre inoltre una soluzione per attaccare l’area sui palloni provenienti dall’esterno. Per renderla efficace serviranno però presenza e tempi corretti degli altri giocatori offensivi: affidarsi soltanto ai cross renderebbe più prevedibile la manovra.

Lo Slavia potrebbe invece provare a sfruttare lo spazio lasciato dalle avanzate avversarie. Se il Fenerbahçe porterà molti uomini in avanti, Chytil e Sturm avranno la possibilità di cercare ricezioni ai lati dei centrocampisti turchi, appoggiandosi poi a Chory. Il favore del pronostico accompagna i padroni di casa, ma non rende il risultato scontato. La risposta più convincente al 6-0 contro l’Aston Villa dovrà passare dalla capacità di creare occasioni mantenendo ordine anche quando l’azione offensiva si interrompe.

Muriqi riferimento offensivo, Slavia con Chory: le probabili formazioni

Ildovrebbe schierarsi con il. Davanti a Ederson sono attesi Semedo, Skriniar, Ake e Brown. Yuksek e Guendouzi formeranno la coppia centrale, con Greenwood, Kahvechi e Aydin alle spalle di Muriqi.

Per lo Slavia Praga si profila invece il 3-4-2-1. Markovic dovrebbe difendere la porta, protetto da Holes, Zima e Vicek. Isife e Kubiak agiranno sulle corsie, con Sadilek e Nowak in mezzo. Chytil e Sturm supporteranno Chory.

Fenerbahçe (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Ake, Brown; Yuksek, Guendouzi; Greenwood, Kahvechi, Aydin; Muriqi.

Slavia Praga (3-4-2-1): Markovic; Holes, Zima, Vicek; Isife, Sadilek, Nowak, Kubiak; Chytil, Sturm; Chory.

Fenerbahçe-Slavia Praga: TV, streaming e informazioni