La Roma torna nello stesso stadio in cui ha accarezzato per lunghi tratti la prima vittoria europea della stagione. Roma-Slovan Bratislava si gioca martedì 20 ottobre allo Stadio Olimpico, pochi giorni dopo il rocambolesco 3-4 contro il Real Madrid che ha lasciato parecchi rimpianti alla squadra di Gian Piero Gasperini. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I giallorossi erano riusciti a portarsi sul 3-1 prima di subire tre reti nel finale e perdere una partita che sembrava ormai indirizzata. In campionato è arrivata subito una risposta con la vittoria per 2-0 contro il Genoa, mentre in Champions manca ancora il primo successo. Lo Slovan si presenta invece a Roma senza punti e con nove gol già incassati nelle prime due giornate. Per dare uno sguardo al resto della programmazione sportiva prima del match, SCOPRI QUALI DIRETTE SONO DISPONIBILI SU GOLDBET, CONSULTA GLI EVENTI LIVE PROPOSTI DA LOTTOMATICA oppure GUARDA GLI APPUNTAMENTI PRESENTI NEL PALINSESTO DI VINCITÙ.

Roma-Slovan Bratislava in TV e streaming: dove vedere la partita

Roma, dal 3-1 al 3-4 contro il Real: adesso servono i tre punti

L’incontro è valido per la terza giornata della fase campionato della Champions League 2026/27. La sfida rientra nella programmazione italiana della. Gli abbonati potranno quindi seguire la partita attraverso i canali Sky dedicati alla competizione. Per la visione in streaming saranno disponibili, per gli abbonati Sky, eattraverso il Pass Sport. Le due piattaforme consentiranno di seguire Roma-Slovan Bratislava anche da dispositivi mobili e computer. La partita contro il Real Madrid ha mostrato probabilmente il meglio e il peggio della Roma europea di questo inizio di stagione. Per gran parte dell’incontro i giallorossi sono riusciti a mettere in difficoltà una delle squadre più forti della competizione, costruendo addirittura un vantaggio di due reti. Il finale ha però cambiato completamente il giudizio sul risultato. Dal 3-1 lasi è fatta rimontare fino al, perdendo all’Olimpico una grande occasione per conquistare la prima vittoria della propria Champions.

La reazione è arrivata immediatamente in Serie A. Sempre davanti al proprio pubblico, la squadra di Gasperini ha battuto il Genoa 2-0, con le reti di Castro e Lulli, e ha mantenuto l’imbattibilità in campionato. Adesso l’obiettivo è trasferire quella continuità anche in Europa, dove la classifica comincia a richiedere punti. Contro lo Slovan il margine d’errore sarà inevitabilmente inferiore. La Roma parte con l’obiettivo di comandare la partita e questa volta dovrà soprattutto evitare quei cali di gestione che contro il Real hanno trasformato una grande prestazione in una sconfitta.

La Roma arriva alla terza giornata con alcune assenze pesanti. Mile Svilar non sarà disponibile, quindi toccherà a Pierluigi Gollini difendere la porta giallorossa. I problemi riguardano anche il centrocampo. Bryan Cristante è fermo per un problema al ginocchio, mentre Manu Koné deve fare i conti con un infortunio alla coscia. Due assenze che riducono le possibilità di scelta di Gasperini proprio in una zona fondamentale per controllare una partita nella quale la Roma dovrebbe avere a lungo il possesso. De Roon e Pisilli sono quindi candidati a formare la coppia centrale.

Sulle corsie dovrebbero invece trovare spazio Lulli e Wesley, chiamati a garantire ampiezza e a costringere lo Slovan ad abbassare il proprio blocco difensivo. Resta da valutare Paulo Dybala dopo il recente fastidio muscolare. Gasperini non dovrebbe avere la necessità di forzarne il recupero, soprattutto considerando le alternative disponibili nel reparto offensivo.

ROMA, ITALIA - 17 OTTOBRE: Emanuele Lulli dell'AS Roma festeggia la vittoria con il trofeo di miglior giocatore della partita dopo il match di Serie A tra AS Roma e Genoa CFC allo Stadio Olimpico il 17 ottobre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Slovan Bratislava, nove gol subiti e ancora zero punti

L’impatto dellocon la Champions League è stato particolarmente complicato. La squadra allenata da Yayaha perso entrambe le prime partite e soprattutto ha mostrato grandi difficoltà nel contenere avversari di livello superiore. All’esordio è arrivato il pesante. La situazione non è migliorata nella seconda giornata, quando lo Stoccarda ha vinto 3-0. Dopo 180 minuti europei, quindi, lo Slovan presenta un bilancio di zero punti e nove reti subite.

In campionato è però arrivata una risposta importante. Il 3-0 contro lo Spartak Trnava ha permesso agli slovacchi di ritrovare una vittoria convincente prima della trasferta dell’Olimpico. Uno dei principali riferimenti offensivi resta Tigran Barseghyan, giocatore al quale Touré può affidarsi per creare pericoli soprattutto nelle ripartenze. Al centro dell’attacco Šporar è favorito per partire dall’inizio.

La chiave tattica: la Roma deve comandare senza perdere equilibrio

Il copione potrebbe essere molto diverso rispetto alla sfida con il. Questa volta sarà presumibilmente la Roma a dover gestire per lunghi tratti il possesso contro un avversario orientato soprattutto a proteggere la propria metà campo.e Wesley possono avere un ruolo determinante. Se riusciranno a mantenere grande ampiezza, la Roma potrà allargare il blocco dello Slovan e creare maggiori spazi centrali per Soulé e Pellegrini.

L’assenza contemporanea di Cristante e Koné impone però attenzione nelle transizioni. De Roon e Pisilli dovranno accompagnare la manovra senza lasciare scoperta la zona davanti a Mancini, Ndicka ed Hermoso. È proprio lì che Barseghyan potrebbe cercare di attaccare una volta recuperato il pallone. La lezione della partita contro il Real riguarda soprattutto la gestione. Essere riusciti ad arrivare sul 3-1 dimostra che la Roma può produrre molto anche in Champions; aver poi perso 3-4 ricorda però quanto possa costare perdere ordine nei momenti decisivi. Contro lo Slovan l’obiettivo sarà costruire il vantaggio senza concedere alla partita la possibilità di riaprirsi.

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Gollini in porta, Malen favorito al centro dell’attacco: le probabili formazioni

dovrebbe confermare la difesa a tre con Mancini, Ndicka ed Hermoso davanti a Gollini. Lulli e Wesley agiranno sulle corsie, mentre le assenze di Cristante e Koné aprono spazio alla coppia formata da De Roon e Pisilli. Soulé e Pellegrini sono favoriti sulla trequarti, condavanti.

Yaya Touré dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Takac sarà il portiere, con Blackman, Bajric, Markovic e Cruz in difesa. Pokorny e Ibrahim formeranno la coppia davanti alla retroguardia, mentre Barseghyan, Martinez e Camara agiranno alle spalle di Šporar.

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Slovan Bratislava (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorny, Ibrahim; Barseghyan, Martinez, Camara; Šporar. Allenatore: Yaya Touré.

Roma-Slovan Bratislava: TV, streaming e informazioni