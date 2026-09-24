La Virtus Bologna debutta nella stagione 2026/27 di Eurolega sul campo del Fenerbahce, in una sfida valida per il primo turno della competizione. L'appuntamento è fissato per venerdì 25 settembre alle ore 19:45, con la partita in programma alla Ülker Sports Arena di Istanbul. La formazione turca, campione d'Europa nel 2025 e guidata da Sarunas Jasikevicius, affronta una Virtus allenata da Alex Mumbru, pronta a iniziare una nuova avventura europea dopo una pre-season chiusa con quattro vittorie consecutive.VEDI FENERBAHCE-VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Per seguire il grande basket europeo puoi consultare il programma delle gare e le opportunità disponibili:Goldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del basket live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Fenerbahce-Virtus Bologna.

Dove vedere Fenerbahce-Virtus Bologna in diretta TV e streaming

La sfida tra

sarà trasmessa in Italia su

, con la possibilità di seguire l'incontro anche in streaming attraverso

. Sky ha inserito la partita nella programmazione della prima giornata di Eurolega, con diretta prevista venerdì 25 settembre alle 19:45.

Fenerbahce-Virtus Bologna: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Fenerbahce-Virtus Bologna

Competizione: Eurolega 2026/27, primo turno

Data: venerdì 25 settembre 2026

Orario: 19:45

Palazzetto: Ülker Sports Arena, Istanbul

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Fenerbahce

Il

si presenta al debutto europeo con un roster profondamente rinnovato ma ancora guidato da

. Tra i nuovi arrivi spiccano

, mentre sono rimasti

.

Il club turco punta quindi a combinare la qualità dei nuovi innesti con la continuità garantita dal nucleo già a disposizione di Jasikevicius. Larkin, Baldwin, Clyburn e Melli rappresentano alcuni dei giocatori di maggiore esperienza internazionale, in un gruppo che può contare su diverse soluzioni sia sul perimetro sia vicino a canestro.

Il momento della Virtus Bologna

La

arriva al debutto europeo dopo una pre-season chiusa con quattro vittorie in altrettante partite. Le Vu Nere hanno superato Rimini, Tortona, Pesaro e infine Maxima Roma, battuta 90-87 nell'ultimo test del 16 settembre.

sono stati i migliori marcatori della preparazione, entrambi con 58 punti complessivi.

La squadra di Alex Mumbru ha cambiato diversi elementi del proprio roster durante l'estate. Tra gli innesti figurano Carlik Jones, Luca Vildoza, Keaton Wallace, Lamar Stevens, Kevarrius Hayes, Derek Willis e Nikola Tanaskovic, mentre Vanja Marinkovic è rimasto nel gruppo. Il progetto bianconero punta sulla combinazione tra nuovi esterni e giocatori capaci di garantire fisicità e versatilità nel reparto ali.

Le chiavi tattiche di Fenerbahce-Virtus Bologna

La sfida mette di fronte due squadre costruite per giocare un basket intenso e ricco di soluzioni dal perimetro. Il

può alternare la gestione di Larkin e Baldwin alla fisicità di Clyburn, Melli e Şanlı, cercando di sfruttare la profondità del proprio roster per mantenere alta l'intensità.

La Virtus dovrà invece cercare di controllare il ritmo e limitare le palle perse contro una squadra capace di trasformare rapidamente le transizioni in punti. La qualità di Carlik Jones e Vildoza nella costruzione del gioco sarà importante, così come la capacità degli esterni bianconeri di reggere il confronto fisico e creare spazi per gli attaccanti.

I probabili quintetti iniziali di Fenerbahce-Virtus Bologna

Il Fenerbahce potrebbe affidarsi a

e

nel reparto esterni, con

e

a completare il settore ali e

nel ruolo di lungo. La Virtus potrebbe invece partire con

in regia,

e

sugli esterni,

da ala forte e

sotto canestro.

Fenerbahce: Wade Baldwin IV – Shane Larkin – Shavon Shields – Will Clyburn – Nicolò Melli

Virtus Bologna: Carlik Jones – Iffe Lundberg – Vanja Marinkovic – Lamar Stevens – Kevarrius Hayes