Dove vedere in streaming Fenerbahce-Virtus Bologna live e gratis: probabili quintetti ed altre info utili per questa sfida
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La Virtus Bologna debutta nella stagione 2026/27 di Eurolega sul campo del Fenerbahce, in una sfida valida per il primo turno della competizione. L'appuntamento è fissato per venerdì 25 settembre alle ore 19:45, con la partita in programma alla Ülker Sports Arena di Istanbul. La formazione turca, campione d'Europa nel 2025 e guidata da Sarunas Jasikevicius, affronta una Virtus allenata da Alex Mumbru, pronta a iniziare una nuova avventura europea dopo una pre-season chiusa con quattro vittorie consecutive.VEDI FENERBAHCE-VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING SU BET365
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Dove vedere Fenerbahce-Virtus Bologna in diretta TV e streamingLa sfida tra Fenerbahce e Virtus Bologna sarà trasmessa in Italia su Sky Sport, con la possibilità di seguire l'incontro anche in streaming attraverso NOW. Sky ha inserito la partita nella programmazione della prima giornata di Eurolega, con diretta prevista venerdì 25 settembre alle 19:45.
Fenerbahce-Virtus Bologna: data, orario e informazioni sulla partita
- Partita: Fenerbahce-Virtus Bologna
- Competizione: Eurolega 2026/27, primo turno
- Data: venerdì 25 settembre 2026
- Orario: 19:45
- Palazzetto: Ülker Sports Arena, Istanbul
- Diretta TV: Sky Sport
- Streaming: NOW
- Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù
Il momento del FenerbahceIl Fenerbahce si presenta al debutto europeo con un roster profondamente rinnovato ma ancora guidato da Sarunas Jasikevicius. Tra i nuovi arrivi spiccano Shane Larkin, Johnny Juzang, Will Clyburn, Shavon Shields, Trent Forrest, Marcus Bingham Jr. e Chris Silva, mentre sono rimasti Wade Baldwin IV, Nicolò Melli, Talen Horton-Tucker, Sertaç Şanlı e Melih Mahmutoğlu.
Il club turco punta quindi a combinare la qualità dei nuovi innesti con la continuità garantita dal nucleo già a disposizione di Jasikevicius. Larkin, Baldwin, Clyburn e Melli rappresentano alcuni dei giocatori di maggiore esperienza internazionale, in un gruppo che può contare su diverse soluzioni sia sul perimetro sia vicino a canestro.
Il momento della Virtus BolognaLa Virtus Bologna arriva al debutto europeo dopo una pre-season chiusa con quattro vittorie in altrettante partite. Le Vu Nere hanno superato Rimini, Tortona, Pesaro e infine Maxima Roma, battuta 90-87 nell'ultimo test del 16 settembre. Derrick Alston Jr. e Wendell Moore Jr. sono stati i migliori marcatori della preparazione, entrambi con 58 punti complessivi.
La squadra di Alex Mumbru ha cambiato diversi elementi del proprio roster durante l'estate. Tra gli innesti figurano Carlik Jones, Luca Vildoza, Keaton Wallace, Lamar Stevens, Kevarrius Hayes, Derek Willis e Nikola Tanaskovic, mentre Vanja Marinkovic è rimasto nel gruppo. Il progetto bianconero punta sulla combinazione tra nuovi esterni e giocatori capaci di garantire fisicità e versatilità nel reparto ali.
Le chiavi tattiche di Fenerbahce-Virtus BolognaLa sfida mette di fronte due squadre costruite per giocare un basket intenso e ricco di soluzioni dal perimetro. Il Fenerbahce può alternare la gestione di Larkin e Baldwin alla fisicità di Clyburn, Melli e Şanlı, cercando di sfruttare la profondità del proprio roster per mantenere alta l'intensità.
La Virtus dovrà invece cercare di controllare il ritmo e limitare le palle perse contro una squadra capace di trasformare rapidamente le transizioni in punti. La qualità di Carlik Jones e Vildoza nella costruzione del gioco sarà importante, così come la capacità degli esterni bianconeri di reggere il confronto fisico e creare spazi per gli attaccanti.
I probabili quintetti iniziali di Fenerbahce-Virtus BolognaIl Fenerbahce potrebbe affidarsi a Wade Baldwin IV e Shane Larkin nel reparto esterni, con Shavon Shields e Will Clyburn a completare il settore ali e Nicolò Melli nel ruolo di lungo. La Virtus potrebbe invece partire con Carlik Jones in regia, Iffe Lundberg e Vanja Marinkovic sugli esterni, Lamar Stevens da ala forte e Kevarrius Hayes sotto canestro.
Fenerbahce: Wade Baldwin IV – Shane Larkin – Shavon Shields – Will Clyburn – Nicolò Melli
Virtus Bologna: Carlik Jones – Iffe Lundberg – Vanja Marinkovic – Lamar Stevens – Kevarrius Hayes
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