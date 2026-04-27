Lazio, che festa negli spogliatoi: finale di Coppa Italia e Zaccagni scatenato

La sfida di Playoff di Eurolega tra Fenerbahçe e Žalgiris Kaunas si gioca martedì 28 aprile alle ore 19:45. Un match di altissimo livello europeo, con due squadre storiche pronte a contendersi ogni possesso in una gara che promette intensità, difesa e grande atmosfera.

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Il momento delle due squadre

Il

arriva a questo appuntamento con il supporto del proprio pubblico e con l’obiettivo di imporre fisicità e ritmo, sfruttando la profondità del roster e la qualità offensiva nei momenti chiave.

Lo Žalgiris, invece, proverà a rispondere con organizzazione, difesa aggressiva e disciplina tattica, cercando di rallentare il gioco e colpire con pazienza.

Una sfida che si preannuncia equilibrata, dove esperienza, gestione dei dettagli e lucidità nei finali potranno fare la differenza.