La sfida di Playoff di Eurolega tra Fenerbahçe e Žalgiris Kaunas si gioca giovedì 30 aprile alle ore 19:45. Un confronto di altissimo livello europeo, con due squadre organizzate e abituate a giocare partite ad alta tensione, dove ogni possesso può risultare decisivo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Il Fenerbahçe arriva a questo appuntamento con grande solidità e il supporto del proprio pubblico. La squadra turca punta su fisicità, profondità del roster e capacità di controllare il ritmo della gara, cercando di costruire vantaggi attraverso organizzazione e qualità offensiva.

Lo Žalgiris, invece, si presenta con disciplina tattica e grande intensità difensiva. La formazione lituana è nota per la sua capacità di restare compatta e giocare con ordine, provando a rallentare il ritmo e colpire con pazienza nei momenti giusti.

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Il momento delle due squadre

Il

cercherà di imporre ritmo e fisicità, sfruttando il fattore campo per indirizzare la gara.

Lo Žalgiris, dal canto suo, proverà a restare compatto e giocare con grande disciplina, cercando di limitare gli errori e sfruttare ogni occasione utile.

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