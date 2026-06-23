Il Mallorca Championships entra nella fase decisiva e tra gli incontri più interessanti del secondo turno spicca quello tra Arthur Fery e Juan Manuel Cerundolo. Sui prati spagnoli andrà in scena una sfida che promette equilibrio e spettacolo, con due giocatori che stanno attraversando un buon momento di forma e che sembrano aver trovato un ottimo feeling con la superficie.

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Il momento dei due tennisti

Per Arthur Fery l'appuntamento arriva dopo settimane incoraggianti. Il britannico ha conquistato sette vittorie nelle ultime dieci partite disputate, confermando una crescita costante soprattutto nei tornei sull'erba. A Maiorca ha già superato il primo ostacolo battendo Roman Andres Burruchaga, dimostrando ancora una volta solidità e capacità di gestione dei momenti importanti.

Uno dei punti di forza del suo tennis resta il servizio. Nelle ultime uscite Fery ha mantenuto percentuali molto elevate nei turni di battuta, riuscendo a vincere circa il 76% dei propri game al servizio. Un dato che assume ancora più valore su una superficie veloce come l'erba, dove la capacità di conservare il servizio può indirizzare l'andamento di una partita.

Dall'altra parte della rete ci sarà però un Juan Manuel Cerundolo in grande fiducia. L'argentino arriva a Maiorca dopo aver vinto nove delle ultime dieci partite disputate, fermandosi soltanto contro Matteo Berrettini al Roland Garros. Tradizionalmente più a suo agio sulla terra battuta, il sudamericano sta cercando di dimostrare di poter essere competitivo anche sull'erba, superficie sulla quale continua a mostrare evidenti progressi.

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