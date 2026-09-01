Il primo turno degli US Open 2026 propone subito a Lorenzo Musetti un avversario che arriva a New York con una settimana particolarmente dispendiosa alle spalle. Sul Grandstand, a partire dalle 18:30 italiane di martedì 1 settembre, l'azzurro affronta Arthur Fery, numero 37 del ranking ATP, dopo aver ritrovato continuità a Cincinnati e aver raggiunto i quarti di finale. Dall'altra parte della rete ci sarà un britannico reduce dalla finale di Winston-Salem, un percorso che gli ha permesso di accumulare diversi match ma che si è concluso con una prestazione nettamente negativa contro Ignacio Buse. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il confronto non offre nemmeno il riferimento di un precedente diretto, visto che Fery e Musetti non si sono mai affrontati a livello ufficiale. Il ranking premia l'italiano, numero 15 ATP, ma la condizione con cui i due arrivano all'appuntamento racconta una situazione meno scontata: Musetti ha appena ritrovato una buona continuità sul cemento americano, mentre Fery ha già affrontato quattro incontri a Winston-Salem prima della finale, mostrando anche la capacità di reagire a una partenza complicata. Prima del fischio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Fery-Musetti in TV e streaming

FERY MUSETTI TV STREAMING DIRETTA LIVE TENNIS US OPEN- La sfida Fery-Musetti si disputerà martedì 1 settembre a Flushing Meadows ed è valida per i sessantaquattresimi di finale dello US Open, ultimo Slam della stagione tennistica. I telespettatori potranno seguire il match in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport, ma anche in streaming tramite le app SkyGo e Now Tv, disponibili su tutti i dispositivi mobili (pc, telefono, tablet).

Qui Fery

Arthur Fery arriva agli US Open da numero 37 del mondo con 1.285 punti e soprattutto con una finale ATP disputata appena pochi giorni prima. A Winston-Salem il britannico ha battuto Hewitt e Rottgering senza perdere set, prima di dover rimontare Kovacevic nei quarti, dove ha ceduto il primo parziale per poi completare la vittoria al terzo. In semifinale ha invece beneficiato del ritiro di Duckworth, arrivando così all'ultimo atto con una serie di partite già nelle gambe.

Il dato più interessante, però, arriva proprio dalla finale contro Ignacio Buse. Fery ha perso 6-3, 6-2 raccogliendo appena il 39% dei punti complessivi, una percentuale che fotografa una prestazione molto distante da quella mostrata nei turni precedenti. Il risultato non ridimensiona il cammino nel torneo, ma diventa un elemento concreto da considerare a poche ore dall'esordio a New York. Il britannico dovrà infatti trasformare rapidamente la buona settimana di Winston-Salem in una prestazione competitiva sul cemento degli US Open, senza risentire del carico accumulato.

Lorenzo Musetti (Foto di Christian Bruna/Getty Images)

Qui Musetti

Lorenzo Musetti si presenta a New York occupando la 15ª posizione ATP con 2.415 punti e con segnali decisamente più incoraggianti rispetto all'esordio sul cemento americano. Dopo la sconfitta contro Gabriel Diallo a Montreal, l'azzurro ha reagito a Cincinnati vincendo tre partite consecutive in due set contro Altmaier, Zheng e Faria, arrivando così ai quarti di finale senza aver concesso un parziale.

Proprio contro Faria è emerso un dato significativo: Musetti ha sfruttato tutte le palle break avute a disposizione, riuscendo quindi a capitalizzare le occasioni costruite. Nei quarti contro Frances Tiafoe è arrivata l'eliminazione, ma il punteggio racconta una partita combattuta: il primo set si è deciso soltanto al tie-break, mentre il secondo è terminato 7-5 con un solo break di differenza. Il quarto di finale di Cincinnati rappresenta quindi un riferimento più attendibile rispetto al precedente passaggio a Montreal e restituisce un Musetti arrivato a New York con maggiore continuità.

I precedenti

Fery-Musetti, le chiavi del match

Il confronto tranon ha precedenti ufficiali, quindi non esistono dati relativi agli scontri diretti da utilizzare come riferimento tattico. La fotografia recente mette però in evidenza due percorsi differenti: Fery arriva dalla finale di Winston-Salem, dove ha superato anche un match al terzo set contro Kovacevic, mentre Musetti ha raggiunto i quarti a Cincinnati vincendo i primi tre incontri senza perdere set.

La prima chiave sarà inevitabilmente la condizione fisica di Fery. Il britannico ha giocato una settimana molto intensa a Winston-Salem e arriva agli US Open dopo una finale terminata con un netto 6-3, 6-2: capire quanto riuscirà a recuperare sarà importante soprattutto se Musetti riuscirà a trascinarlo in scambi e game lunghi. L'azzurro, invece, può partire dal percorso di Cincinnati, dove ha trovato tre vittorie consecutive in due set prima di disputare un quarto molto equilibrato contro Tiafoe.

Un altro aspetto riguarda la gestione dei momenti importanti. Musetti contro Faria ha convertito tutte le palle break conquistate, mentre Fery ha già dimostrato contro Kovacevic di poter reagire dopo aver perso il primo set. In assenza di precedenti diretti, sarà quindi il rendimento nelle occasioni decisive a poter spostare l'equilibrio. Se Musetti riuscirà a mantenere la continuità mostrata a Cincinnati e a evitare che Fery trovi ritmo nei primi scambi, il maggiore status dell'italiano potrebbe emergere; se invece il britannico riuscirà a trasformare la lunga esperienza maturata a Winston-Salem in fiducia, la partita potrebbe allungarsi.

Fery-Musetti: data, orario e canali