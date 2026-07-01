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La sfida di tennis tra Arthur Fery e Otto Virtanen è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un incontro interessante tra due giocatori giovani e in crescita, pronti a contendersi un posto nel terzo turno dello Slam londinese.

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Fery arriva a questo appuntamento con grande motivazione e il sostegno del pubblico di casa. Il britannico è un giocatore completo, con buon servizio e discreta capacità di variare il gioco, qualità che possono risultare efficaci sull’erba.

Virtanen, invece, è un tennista molto potente, dotato di un servizio incisivo e di un tennis aggressivo da fondo campo. Il finlandese proverà a prendere in mano lo scambio il più spesso possibile per mettere pressione all’avversario.

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Il momento dei due tennisti

Fery proverà a sfruttare la solidità e il fattore campo per restare agganciato al match.

Virtanen cercherà invece di imporre il proprio ritmo con servizio e aggressività da fondo campo.

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