Feyenoord-Como porta per la prima volta i lariani lontano dall'Italia in Champions League. Mercoledì 14 ottobre alle ore 18:45, al De Kuip di Rotterdam, la squadra di Cesc Fabregas proverà a dare continuità al clamoroso 4-1 rifilato al Lipsia nella prima giornata della League Phase. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La situazione degli olandesi è completamente opposta. Il Feyenoord ha iniziato il proprio cammino europeo con il pesantissimo 5-1 subito dal Barcellona, ma da quella notte ha cambiato marcia in Eredivisie: tre vittorie consecutive, 14 gol segnati e nessuno subito. Il Como arriva dunque in uno degli stadi più complicati d'Olanda proprio nel momento in cui la squadra di Giovanni van Bronckhorst sembra aver trovato la sua versione migliore. La partita è solo uno degli appuntamenti presenti nel programma sportivo: GUARDA QUALI DIRETTE SONO DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI GLI EVENTI DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure DAI UN’OCCHIATA ALLE PROPOSTE LIVE DI VINCITÙ.

Feyenoord-Como in TV e streaming: diretta su Sky

Feyenoord, dopo Barcellona sono arrivati 14 gol senza subirne uno

al De Kuip di Rotterdam. La partita, valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League, sarà trasmessa. La copertura integrale sarà disponibile su, e. Gli abbonati potranno quindi seguire tutti i novanta minuti della prima trasferta del Como in questa Champions direttamente attraverso il decoder Sky. Per chi preferisce seguire l'incontro in streaming saranno disponibili due possibilità. La prima è, servizio compreso per gli abbonati Sky e utilizzabile attraverso smartphone, tablet e computer. La seconda è, attraverso il Pass Sport e i dispositivi compatibili con la piattaforma.Il 5-1 delpoteva lasciare conseguenze pesanti.È successo praticamente il contrario. Dopo la sconfitta contro il, il, segnando complessivamente quattordici reti. Ancora più significativo è l'altro dato:. La squadra di Giovanniha reagito alla debacle europea trovando maggiore equilibrio e soprattutto una produzione offensiva impressionante. Il risultato è il primo posto in, con un punto di vantaggio sul PSV Eindhoven. Adesso manca una risposta in Champions.

Il Feyenoord è ancora fermo a zero punti e non può permettersi di affrontare la seconda giornata con leggerezza, soprattutto considerando che la nuova formula della competizione rende importante ogni risultato. Il fattore De Kuip può diventare una delle principali armi degli olandesi. Il Feyenoord ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe disputate in Champions League, comprendendo anche i turni di qualificazione.

BARCELLONA, SPAGNA - 9 SETTEMBRE: Anis Hadj Moussa del Feyenoord viene contrastato da Pedri dell'FC Barcelona durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Feyenoord al Camp Nou il 9 settembre 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Image

Como, il 4-1 al Lipsia ha alzato immediatamente le aspettative

Il primo impatto con ladifficilmente avrebbe potuto essere migliore. Ilha travolto 4-1 il, una squadra abituata da anni a frequentare la principale competizione europea, conquistando immediatamente tre punti e soprattutto mostrando di poter trasferire anche su questo palcoscenico i propri principi di gioco. Quella vittoria ha inevitabilmente aumentato le aspettative intorno alla squadra di Fabregas . Le partite successive hanno però ricordato quanto sia complicato gestire contemporaneamente campionato e Champions.In Serie A i lariani hanno battuto 2-1 il, prima di perdere sorprendentemente

Domenica è invece arrivato lo 0-0 contro la Roma. Il Como non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica avuta per buona parte della ripresa, chiudendo per la prima volta una partita di questo campionato senza segnare. Il problema non riguarda tanto la qualità della squadra quanto la continuità nell'arco dei novanta minuti. A Rotterdam servirà probabilmente una gestione differente rispetto alla partita contro il Lipsia. Il Feyenoord proverà infatti a sfruttare immediatamente la spinta del proprio pubblico e Fabregas dovrà evitare che il Como venga schiacciato nella propria metà campo durante le fasi di maggiore pressione olandese.

La chiave tattica: Nico Paz contro Vanhoutte può decidere dove si giocherà la partita

Ildovrebbe confermare il proprio, mentre ilpartirà dal consueto 4-2-3-1. Il duello più interessante può nascere proprio al centro.avrà il compito di proteggere la zona davanti ai difensori centrali, esattamente quella nella quale Nico Paz cercherà continuamente di ricevere. Se il centrocampista olandese riuscirà a limitarne le ricezioni, il Como potrebbe essere costretto a sviluppare molto più gioco sulle corsie. Se invece Paz riuscirà a liberarsi della marcatura preventiva e girarsi, la linea del Feyenoord rischierà di trovarsi immediatamente esposta.

Douvikas dovrà essere pronto ad attaccare lo spazio tra St. Juste e Mármol. Il centravanti greco può inoltre provare ad abbassarsi per trascinare fuori uno dei due centrali, creando un corridoio per gli inserimenti dello stesso Paz. Il Feyenoord proverà invece a mettere in difficoltà il Como attraverso l'ampiezza. Hadj Moussa può puntare direttamente Alex Valle, mentre dall'altra parte Valente cercherà di sfruttare gli spazi lasciati da Yan Couto quando il brasiliano accompagnerà l'azione. È probabilmente questo il principale rischio per Fabregas.

Il Como utilizza i terzini in maniera aggressiva e spesso porta numerosi giocatori oltre la linea del pallone. Contro una squadra capace di verticalizzare rapidamente, ogni perdita di possesso può trasformarsi in una situazione pericolosa. Da Cunha e Milla dovranno quindi garantire una copertura preventiva molto attenta. Il Feyenoord cercherà di alzare immediatamente il ritmo sfruttando il De Kuip; il Como, al contrario, avrà interesse ad abbassarlo attraverso il possesso.

COMO, ITALIA - 14 SETTEMBRE: Kaiki Bruno del Como 1907 festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Parma Calcio allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 14 settembre 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Feyenoord, Hadj Moussa torna nel tridente: Fabregas punta ancora su Douvikas: le probabili formazioni

Giovannidovrebbe confermare il 4-3-3 che sta funzionando in campionato. Tra i pali spazio a, mentre Read e Javi López dovrebbero occupare le corsie difensive. St. Juste esono i candidati per comporre la coppia centrale. A centrocampodovrebbe agire in posizione più arretrata, accompagnato da Zechiël e Targhalline. La buona notizia riguarda, nuovamente disponibile e pronto a partire sulla destra. Ferri dovrebbe essere utilizzato come riferimento centrale, con Valente sull'altra fascia. Restano diverse assenze per Van Bronckhorst: Nelson, Gonçalo Borges, Bos, Moder, Nieuwkoop, Smal e Van Persie non sono disponibili, mentre Watanabe resta in dubbio.

Fabregas può invece effettuare qualche cambiamento rispetto allo 0-0 contro la Roma. Butez dovrebbe essere confermato in porta. Yan Couto e Alex Valle possono partire sulle corsie, con Jacobo Ramón e Chalobah al centro della difesa. Milla e Da Cunha dovrebbero comporre la coppia davanti alla linea arretrata. Sulla trequarti il riferimento rimane Nico Paz. Diao e Baturina sono favoriti per accompagnarlo, mentre Douvikas dovrebbe guidare l'attacco. Resta indisponibile Kean, ancora alle prese con il problema alla tibia.

Feyenoord (4-3-3): Ernst; Read, St. Juste, Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah, Alex Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Feyenoord-Como: data, orario e canali