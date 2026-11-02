Il viaggio a Rotterdam, per Feyenoord-Inter arriva nel momento in cui la squadra di Chivu ha bisogno di una risposta. Martedì 3 novembre 2026 alle 21:00, i nerazzurri affrontano il Feyenoord al De Kuip nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Dopo il derby perso contro il Milan, la squadra di Cristian Chivu cerca punti per migliorare una classifica europea che lascia poco margine agli errori. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Anche gli olandesi hanno conquistato una sola vittoria nelle prime tre giornate, ottenuta proprio davanti al proprio pubblico contro il Como. Si annuncia quindi una sfida importante per entrambe. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Feyenoord-Inter sullo schermo: i riferimenti per seguire la partita

Feyenoord, il fattore campo per dare continuità al percorso europeo

La diretta televisiva diè prevista su, e. Il calcio d’inizio è fissato alle. La partita sarà disponibile anche. Gli abbonati Sky con un’offerta abilitata potranno utilizzare Sky Go da computer, smartphone e tablet. Per la visione su NOW servirà un abbonamento Sport che comprenda l’incontro.Ilha costruito il proprio bottino dinella gara interna contro il, battuto. Le trasferte spagnole hanno invece portato due sconfitte: il pesantee l’. La squadra di Giovannideve trovare maggiore equilibrio tra produzione offensiva e protezione della difesa. In Eredivisie conserva il primo posto, ma i pareggi contro PSV e Fortuna Sittard hanno rallentato la corsa e ridotto la frequenza dei gol rispetto all’avvio di campionato. Controservirà sfruttare la spinta del pubblico senza allungarsi. Gli inserimenti dipossono aggiungere una soluzione offensiva, a condizione che il centrocampo mantenga copertura quando l’azione si interrompe.

ROTTERDAM, PAESI BASSI - 14 OTTOBRE: Luciano Valente del Feyenoord in azione durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Feyenoord e Como 1907 al De Kuip, il 14 ottobre 2026 a Rotterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Inter, ritrovare ordine dopo il derby

La chiave tattica: gli esterni e lo spazio alle spalle del centrocampo

Gli undici attesi al De Kuip di Feyenoord-Inter

Il 3-1 subito dal Milan ha fermato l’imbattibilità nerazzurra in campionato, facendo emergere nuovamente le difficoltà nell’approccio alle partite. A Rotterdam Chivu dovrà ottenere una prestazione più continua, evitando di affidarsi ancora a una reazione tardiva. In, dopo le sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge, il successo perha consentito all’Inter di muovere la classifica. Il gol di Carlos Augusto e la resistenza in inferiorità numerica hanno dato valore a quella serata, ma adesso occorre proseguire. Le assenze limitano le scelte:, mentresono indicati tra gli infortunati. Il ritorno alle due punte dovrebbe restituire riferimenti più chiari alla manovra offensiva.Il confronto tra ile ilpotrebbe svilupparsi soprattutto sulle corsie. Hadj Moussa e Valente possono costringere Luis Henrique e Dimarco ad abbassarsi: in questo scenario i nerazzurri rischierebbero di avere meno soluzioni per risalire il campo.potrebbe rispondere cercando rapidamente le due punte.offrirebbe un appoggio centrale, mentrepotrebbe attaccare gli spazi lasciati dai terzini olandesi. Saranno importanti anche gli inserimenti di Barella e Zielinski, soprattutto se riusciranno a superare la prima pressione. Per il, accompagnare Ferri con le mezzali potrebbe creare difficoltà alla difesa ospite. Il rischio sarebbe però lasciare troppo campo alle ripartenze:dovrebbe confermare il tridente. In difesa Watanabe è candidato a sostituire l’acciaccato St Juste, mentre Vanhoutte e Targhalline completerebbero il centrocampo con Zechiël.dovrebbe affidarsi a. Carlos Augusto è atteso nella difesa a tre, con Dimarco sulla sinistra e Luis Henrique sulla corsia opposta. Çalhanoglu avrebbe la regia, affiancato da Barella e Zielinski.

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Watanabe, Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.

L’appuntamento in breve