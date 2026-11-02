Tre punti a testa e la necessità di accelerare nella League Phase
Il viaggio a Rotterdam, per Feyenoord-Inter arriva nel momento in cui la squadra di Chivu ha bisogno di una risposta. Martedì 3 novembre 2026 alle 21:00, i nerazzurri affrontano il Feyenoord al De Kuip nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Dopo il derby perso contro il Milan, la squadra di Cristian Chivu cerca punti per migliorare una classifica europea che lascia poco margine agli errori. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Anche gli olandesi hanno conquistato una sola vittoria nelle prime tre giornate, ottenuta proprio davanti al proprio pubblico contro il Como. Si annuncia quindi una sfida importante per entrambe. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Feyenoord-Inter sullo schermo: i riferimenti per seguire la partitaLa diretta televisiva di Feyenoord-Inter è prevista su Sky Sport Uno, canale 201, e Sky Sport 252. Il calcio d’inizio è fissato alle 21:00 italiane. La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW. Gli abbonati Sky con un’offerta abilitata potranno utilizzare Sky Go da computer, smartphone e tablet. Per la visione su NOW servirà un abbonamento Sport che comprenda l’incontro.
Feyenoord, il fattore campo per dare continuità al percorso europeoIl Feyenoord ha costruito il proprio bottino di Champions nella gara interna contro il Como, battuto 3-2. Le trasferte spagnole hanno invece portato due sconfitte: il pesante 5-1 contro il Barcellona e l’1-0 sul campo del Betis. La squadra di Giovanni van Bronckhorst deve trovare maggiore equilibrio tra produzione offensiva e protezione della difesa. In Eredivisie conserva il primo posto, ma i pareggi contro PSV e Fortuna Sittard hanno rallentato la corsa e ridotto la frequenza dei gol rispetto all’avvio di campionato. Contro l’Inter servirà sfruttare la spinta del pubblico senza allungarsi. Gli inserimenti di Zechiël possono aggiungere una soluzione offensiva, a condizione che il centrocampo mantenga copertura quando l’azione si interrompe.
Inter, ritrovare ordine dopo il derbyIl 3-1 subito dal Milan ha fermato l’imbattibilità nerazzurra in campionato, facendo emergere nuovamente le difficoltà nell’approccio alle partite. A Rotterdam Chivu dovrà ottenere una prestazione più continua, evitando di affidarsi ancora a una reazione tardiva. In Champions, dopo le sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge, il successo per 1-0 sullo Shakhtar Donetsk ha consentito all’Inter di muovere la classifica. Il gol di Carlos Augusto e la resistenza in inferiorità numerica hanno dato valore a quella serata, ma adesso occorre proseguire. Le assenze limitano le scelte: Bastoni è squalificato, mentre Lautaro Martínez, Stones, Jones e Pavard sono indicati tra gli infortunati. Il ritorno alle due punte dovrebbe restituire riferimenti più chiari alla manovra offensiva.
La chiave tattica: gli esterni e lo spazio alle spalle del centrocampoIl confronto tra il 4-3-3 del Feyenoord e il 3-5-2 dell’Inter potrebbe svilupparsi soprattutto sulle corsie. Hadj Moussa e Valente possono costringere Luis Henrique e Dimarco ad abbassarsi: in questo scenario i nerazzurri rischierebbero di avere meno soluzioni per risalire il campo. L’Inter potrebbe rispondere cercando rapidamente le due punte. Esposito offrirebbe un appoggio centrale, mentre Thuram potrebbe attaccare gli spazi lasciati dai terzini olandesi. Saranno importanti anche gli inserimenti di Barella e Zielinski, soprattutto se riusciranno a superare la prima pressione. Per il Feyenoord, accompagnare Ferri con le mezzali potrebbe creare difficoltà alla difesa ospite. Il rischio sarebbe però lasciare troppo campo alle ripartenze: la copertura dietro il pallone potrebbe pesare quanto la qualità dell’ultimo passaggio.
Gli undici attesi al De Kuip di Feyenoord-InterVan Bronckhorst dovrebbe confermare il tridente Hadj Moussa-Ferri-Valente. In difesa Watanabe è candidato a sostituire l’acciaccato St Juste, mentre Vanhoutte e Targhalline completerebbero il centrocampo con Zechiël. Chivu dovrebbe affidarsi a Thuram ed Esposito. Carlos Augusto è atteso nella difesa a tre, con Dimarco sulla sinistra e Luis Henrique sulla corsia opposta. Çalhanoglu avrebbe la regia, affiancato da Barella e Zielinski.
FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Watanabe, Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.
L’appuntamento in breve
- Competizione: Champions League 2026/27.
- Fase: 4ª giornata della League Phase.
- Data: martedì 3 novembre 2026.
- Orario italiano: 21:00.
- Stadio: De Kuip, Rotterdam.
- Diretta TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 252.
- Streaming: Sky Go e NOW.
© RIPRODUZIONE RISERVATA