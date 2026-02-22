Feyenoord-Telstar Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE l’Eredivisie

La 24ª giornata di Eredivisie si chiude con la sfida tra Feyenoord e Telstar, in programma domenica alle 20:00. Una gara che, almeno sulla carta, sembra avere un pronostico piuttosto indirizzato: i padroni di casa, secondi in classifica, se la vedranno con la penultima della graduatoria.
Qui Feyenoord—
Il Feyenoord è attualmente secondo in classifica con 45 punti raccolti in 23 partite, frutto di 14 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. I numeri offensivi parlano chiaro: 53 gol segnati, con una media di 2,3 reti a partita, a conferma di un reparto avanzato tra i più prolifici del campionato. Nell’ultimo turno è arrivata una vittoria sofferta, decisa solo al 92° minuto grazie al rigore trasformato da Tengstedt. Un successo pesante, che ha permesso alla squadra di van Persie di consolidare la seconda posizione.
Qui Telstar—
Dall’altra parte c’è un Telstar penultimo in classifica a quota 18 punti, impegnato nella lotta per non retrocedere. La squadra di Correia arriva dal pareggio per 1-1 contro il Twente, un risultato che lascia più rimpianti che soddisfazione, visto il vantaggio iniziale e il gol subito nel finale. In trasferta, però, il rendimento recente non è stato disastroso: una sola sconfitta nelle ultime sei gare esterne, con quattro pareggi e una vittoria. Un dato che racconta una squadra capace di restare compatta e di non concedere troppo facilmente il bottino pieno agli avversari.
Probabili formazioni—
Feyenoord (4-2-3-1): Benda; Deijl, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Hwang; Hadj Moussa, Valente, Sauer; Ueda. Allenatore: van Persie.
Telstar (3-4-2-1): Koeman; Offerhaus, Nwankwo, Bakker; Hardeveld, Rossen, Hetenboer, Alders; van de Kamp, Hetli; Thorisson. Allenatore: Correia.
