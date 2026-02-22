Feyenoord-Telstar Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE l’Eredivisie

Feyenoord-Telstar: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Eredivisie su Sisal, GoldBet e Lottomatica

La 24ª giornata di Eredivisie si chiude con la sfida tra Feyenoord e Telstar, in programma domenica alle 20:00. Una gara che, almeno sulla carta, sembra avere un pronostico piuttosto indirizzato: i padroni di casa, secondi in classifica, se la vedranno con la penultima della graduatoria.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Feyenoord — Il Feyenoord è attualmente secondo in classifica con 45 punti raccolti in 23 partite, frutto di 14 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. I numeri offensivi parlano chiaro: 53 gol segnati, con una media di 2,3 reti a partita, a conferma di un reparto avanzato tra i più prolifici del campionato. Nell’ultimo turno è arrivata una vittoria sofferta, decisa solo al 92° minuto grazie al rigore trasformato da Tengstedt. Un successo pesante, che ha permesso alla squadra di van Persie di consolidare la seconda posizione.

Qui Telstar — Dall’altra parte c’è un Telstar penultimo in classifica a quota 18 punti, impegnato nella lotta per non retrocedere. La squadra di Correia arriva dal pareggio per 1-1 contro il Twente, un risultato che lascia più rimpianti che soddisfazione, visto il vantaggio iniziale e il gol subito nel finale. In trasferta, però, il rendimento recente non è stato disastroso: una sola sconfitta nelle ultime sei gare esterne, con quattro pareggi e una vittoria. Un dato che racconta una squadra capace di restare compatta e di non concedere troppo facilmente il bottino pieno agli avversari.

Probabili formazioni — Feyenoord (4-2-3-1): Benda; Deijl, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Hwang; Hadj Moussa, Valente, Sauer; Ueda. Allenatore: van Persie.

Telstar (3-4-2-1): Koeman; Offerhaus, Nwankwo, Bakker; Hardeveld, Rossen, Hetenboer, Alders; van de Kamp, Hetli; Thorisson. Allenatore: Correia.

