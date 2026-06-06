Ultimo atto di un entusiasmante Roland Garros. Domani, domenica 7 giugno, si affrontano alle 15:00 Cobolli e Zverev. È stato un circuito che ha messo alla prova in modo molto significativo gli atleti, con diversi che non sono riusciti a reggere i ritmi e il sole di uno dei palcoscenici più iconici del panorama internazionale del tennis. Senza Sinner, sarà Flavio Cobolli a portare in alto la bandiera italiana. Per scoprire come seguire il match senza perdere neanche uno scambio, continua a leggere l'articolo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di COBOLLI-ZVREVEV SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Cobolli-Zvrevev in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Cobolli-Zvrevev sul palinsesto BET365

Focus sui giocatori

Flavio Cobolli non partiva con il favore dei pronostici, ma ha espresso un tennis di altissimo livello. Nel corso del Roland Garros ha battuto, tra gli altri, gli americani Tien e Svajda, poi il canadesee non è sceso in campo contro, che ha dato forfait a causa di un virus che lo ha colpito. In questo modo,si ritrova a difendere i colori italiani in finale contro Zverev, e potrebbe riuscire a vincere proprio quel circuito che ancora non è riuscito a ottenere il numero 1 al mondo Jannik Sinner.

Il percorso di Alexander Zverev è stato più lineare. Il tedesco numero 3 al mondo ha battuto in semifinale in quattro set il ceco Jakub Mensik, numero 27 Atp: 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 il punteggio. Zverev si ritrova in finale di uno degli Slam più iconici della disciplina, ed è a un passo dal metterci le mani. Battendo il tennista l'italiano, potrebbe finalmente sfatare il tabù e togliersi la nomea di uno dei più forti tennisti degli ultimi anni a non aver mai vinto uno Slam.

Il pronostico della finale

Senza Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, il tennista tedesco era ilper la vittoria del Roland Garros.infatti mette in campo esperienza in questo circuito, anche se non lo ha mai vinto. L'anno scorso si è fermato ai quarti di finale, ma nel corso della sua carriera ha raggiunto tre volte le semifinali e una una volta la. Il 2026 potrebbe essere l'anno buono ed ha anche il favore dei pronostici dalla sua parte. Nonostante Flavio Cobolli abbia espresso un gran tennis e sia anche più riposato, la sua vittoria sarebbe una grandovrà essere bravo a sfruttare levincendo almeno un set e portando l'inerzia della finale in suo vantaggio.

E allora che aspetti? Guarda ora Cobolli-Zvrevev in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU