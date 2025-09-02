Ultma giornata del griuppo B di Eurobasket con finalndesi e tedeschi già qualificati agli ottavi di finale. Finnici che cercheranno di sfruttare il fattore campo per un miglior piazzamento in griglia.

Alla Nokia Arena di Tampere i tifosi di casa sognano il colpaccio. La Finlandia ospita infatti la Germania nell'ultimo match del gruppo B di Eurobasket. La sfida, che è in programma mercoledì 3 settembre alle ore 19,30 vede però i teutonici di gran lunga favoriti nel pronostico. I questo articolo ti forniamo lo stato delle due squadre, i quintetti probabili ma sopratutto le modalità per vedere la partita in tv e streaming.

Dove vedere Finlandia-Germania in diretta TV e in streaming LIVE — Godersi Finlandia-Germania GRATIS IN DIRETTA STREAMING è semplicissimo per chi ha già un contro registrato su Bet365. Ma questo non è l'unico modo per vedere la partita di mercoledì sera. La gara di Tampere infatti sarà trasmessa anche in tv da Sky Sport e in streaming su NOW e DAZN.

Lo stato di forma di Finlandia e Germania — La Germania allenata dal coach spagnolo Mumbru è in testa al gruppo B di Eurobasket con 4 vittorie su 4 aventi sconfitto Montenegro, Svezia, Lituania e Gran Bretagna portando così a 6 i successi consecutivi in gare ufficiali. Inoltre con 438 punti segnati i tedeschi sono anche l'attacco più prolifico del torneo. La Finlandia sta riuscendo a sfruttare il vantaggio del parquet casalingo e a 40 minuti dalla fine del girone si è già qualificata anch'essa al prossimo turno. Il ruolini di marcia del nordici di coach Tuovi è di 3 vittorie contro Svezia, Gran Bretagna e Montenegro e 1 ko, quello pioù recente contro la Lituania con un onorevole 78-81.

I quintetti base di Finaldia Germania — I padroni di casa si aggrappano al vero leader di questa nazionale ovvero il giocatore degli Utah Jazz Lauri Markkanen che in questo Eurobasket sta avendi numeri strepitosi con ben 29 punti di media e 8 rimbalzi a partita. Ben più eterogeneo il talento distribuito nel roster tedesco anche se anche in questo caso la stella gioca ovviamente in NBA. Stiamo parlando di Dennis Schroder che in questa competizione viaggia a una media di 22,3 punti e 5,5 assist.

Finlandia - Jantunen, Markkanen, Maxhuni, Salin, Valtone. Coach. Tuoni

Germania - Bonga, Obst, Schroder, Theis, Wagner. Coach. Mumbru