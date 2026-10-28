Il recupero di San Siro ha lasciato una ferita che i viola proveranno a chiudere in Fiorentina-Atalanta, in programma giovedì 29 ottobre 2026 alle 20:45. Al Franchi, la squadra di Paolo Vanoli cerca punti dopo tre sconfitte consecutive, mentre i nerazzurri arrivano da un pareggio spettacolare ma ricco di errori contro il Frosinone. È la partita che conclude la nona giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La Fiorentina deve risalire da una classifica che la vede ferma a quattro punti. L’Atalanta occupa una posizione migliore, ma cerca una continuità ancora lontana e si presenta a Firenze con un’infermeria particolarmente affollata. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Fiorentina-Atalanta in diretta: dove guardare la partita

, con calcio d’inizio alle. L’incontro è previsto anche nella programmazione di. Gli abbonati potranno seguire la partita sul televisore attraverso l’app DAZN sulle smart TV e sui dispositivi compatibili. Per lo streaming saranno disponibili il sito della piattaforma da computer e l’applicazione per smartphone e tablet.

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Fiorentina, il finale contro l’Inter pesa sulla ripartenza

La Fiorentina era arrivata a pochi minuti da una vittoria importante contro l’Inter. Il vantaggio firmato daaveva resistito fino al recupero, prima delle reti di Thuram e Zielinski che hanno ribaltato il risultato. Una sconfitta difficile da assorbire, arrivata dopo quelle contro Genoa e Como. La squadra di Vanoli ha mostrato segnali di reazione nelle ultime prestazioni, ma continua a pagare errori che compromettono il lavoro svolto durante la partita. Lenelle prime otto giornate rappresentano il problema più evidente. Contro l’Atalanta servirà proteggere meglio l’area e mantenere attenzione fino all’ultimo, senza rinunciare a costruire occasioni davanti al proprio pubblico.

MILANO, ITALIA - 25 OTTOBRE: Alex Jimenez dell'ACF Fiorentina festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e ACF Fiorentina allo Stadio Giuseppe Meazza il 25 ottobre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Atalanta, Krstović trascina ma la difesa cerca equilibrio

La chiave tattica: De Ketelaere alle spalle del centrocampo viola

Ilha mostrato entrambe le facce dell’Atalanta. La squadra riesce a produrre gol e occasioni, ma fatica a controllare le partite e a limitare le risposte degli avversari. La doppietta di, arrivato a sei reti in campionato, ha confermato l’importanza del centravanti montenegrino. Il suo rendimento offre auna risorsa concreta in una fase nella quale i risultati restano discontinui. Le assenze complicano ulteriormente il lavoro. A Firenze mancheranno. Una situazione che riduce soprattutto le alternative nel reparto arretrato e impone attenzione nella distribuzione delle energie.L’potrebbe cercarenello spazio davanti ai centrali della Fiorentina. Le sue ricezioni possono favorire i movimenti di, mentreavranno il compito di allargare la difesa e attaccare gli spazi laterali.

Per Fagioli, Ndour e Brescianini sarà importante proteggere la zona centrale senza abbassarsi eccessivamente. Lasciare troppo campo ai nerazzurri rischierebbe di aumentare la pressione su una difesa viola già costretta a cambiare uomini.

La Fiorentina può provare a rispondere attraverso Mastantuono e Njie, cercandoli rapidamente dopo il recupero del pallone. Le avanzate dei terzini atalantini possono aprire corridoi da sfruttare, ma servirà accompagnare Pellegrino con continuità. Per entrambe, il controllo delle seconde palle sarà fondamentale per evitare una partita fatta di continui ribaltamenti di fronte.

BERGAMO, ITALIA - 25 OTTOBRE: Ederson dell'Atalanta BC festeggia dopo aver segnato su calcio di rigore il suo primo gol durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Frosinone Calcio allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 25 ottobre 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images)

Le probabili formazioni: Viery in difesa, Zappacosta sostituisce Bellanova

Ladovrebbe schierarsi con il, contra i pali. Le difficoltà fisiche di Pongračić e l’assenza di Ranieri portano verso una coppia centrale composta da, affiancata da. A centrocampo sono attesi, mentresosterrannonel tridente.

L’Atalanta dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Davanti a Carnesecchi, spazio a Zappacosta, Kristensen, Obric e Bernasconi. Pašalić ed Éderson formeranno la coppia centrale, con Elmas, De Ketelaere e Rowe sulla trequarti. Il riferimento offensivo sarà Krstović.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jiménez, Drăgușin, Viery, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Paolo Vanoli.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Pašalić, Éderson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstović. Allenatore: Maurizio Sarri.

Fiorentina-Atalanta: orario e informazioni sulla diretta