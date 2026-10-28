Al Franchi si affrontano due squadre alla ricerca di stabilità. La Fiorentina vuole interrompere la serie di sconfitte
Il recupero di San Siro ha lasciato una ferita che i viola proveranno a chiudere in Fiorentina-Atalanta, in programma giovedì 29 ottobre 2026 alle 20:45. Al Franchi, la squadra di Paolo Vanoli cerca punti dopo tre sconfitte consecutive, mentre i nerazzurri arrivano da un pareggio spettacolare ma ricco di errori contro il Frosinone. È la partita che conclude la nona giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La Fiorentina deve risalire da una classifica che la vede ferma a quattro punti. L’Atalanta occupa una posizione migliore, ma cerca una continuità ancora lontana e si presenta a Firenze con un’infermeria particolarmente affollata. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Fiorentina-Atalanta in diretta: dove guardare la partitaFiorentina-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con calcio d’inizio alle 20:45 di giovedì 29 ottobre. L’incontro è previsto anche nella programmazione di DAZN 1. Gli abbonati potranno seguire la partita sul televisore attraverso l’app DAZN sulle smart TV e sui dispositivi compatibili. Per lo streaming saranno disponibili il sito della piattaforma da computer e l’applicazione per smartphone e tablet.
La visione richiede un abbonamento che comprenda la Serie A. L’accesso al canale satellitare DAZN è invece riservato ai clienti con gli abbonamenti necessari e l’opzione dedicata attiva.
Fiorentina, il finale contro l’Inter pesa sulla ripartenzaLa Fiorentina era arrivata a pochi minuti da una vittoria importante contro l’Inter. Il vantaggio firmato da Jiménez aveva resistito fino al recupero, prima delle reti di Thuram e Zielinski che hanno ribaltato il risultato. Una sconfitta difficile da assorbire, arrivata dopo quelle contro Genoa e Como. La squadra di Vanoli ha mostrato segnali di reazione nelle ultime prestazioni, ma continua a pagare errori che compromettono il lavoro svolto durante la partita. Le diciannove reti incassate nelle prime otto giornate rappresentano il problema più evidente. Contro l’Atalanta servirà proteggere meglio l’area e mantenere attenzione fino all’ultimo, senza rinunciare a costruire occasioni davanti al proprio pubblico.
Atalanta, Krstović trascina ma la difesa cerca equilibrioIl 4-4 contro il Frosinone ha mostrato entrambe le facce dell’Atalanta. La squadra riesce a produrre gol e occasioni, ma fatica a controllare le partite e a limitare le risposte degli avversari. La doppietta di Krstović, arrivato a sei reti in campionato, ha confermato l’importanza del centravanti montenegrino. Il suo rendimento offre a Maurizio Sarri una risorsa concreta in una fase nella quale i risultati restano discontinui. Le assenze complicano ulteriormente il lavoro. A Firenze mancheranno Bellanova, Kessié, Hien, Kolašinac, Scalvini, Sulemana, Kossounou e Raspadori. Una situazione che riduce soprattutto le alternative nel reparto arretrato e impone attenzione nella distribuzione delle energie.
La chiave tattica: De Ketelaere alle spalle del centrocampo violaL’Atalanta potrebbe cercare De Ketelaere nello spazio davanti ai centrali della Fiorentina. Le sue ricezioni possono favorire i movimenti di Krstović, mentre Elmas e Rowe avranno il compito di allargare la difesa e attaccare gli spazi laterali.
Per Fagioli, Ndour e Brescianini sarà importante proteggere la zona centrale senza abbassarsi eccessivamente. Lasciare troppo campo ai nerazzurri rischierebbe di aumentare la pressione su una difesa viola già costretta a cambiare uomini.
La Fiorentina può provare a rispondere attraverso Mastantuono e Njie, cercandoli rapidamente dopo il recupero del pallone. Le avanzate dei terzini atalantini possono aprire corridoi da sfruttare, ma servirà accompagnare Pellegrino con continuità. Per entrambe, il controllo delle seconde palle sarà fondamentale per evitare una partita fatta di continui ribaltamenti di fronte.
Le probabili formazioni: Viery in difesa, Zappacosta sostituisce BellanovaLa Fiorentina dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, con De Gea tra i pali. Le difficoltà fisiche di Pongračić e l’assenza di Ranieri portano verso una coppia centrale composta da Drăgușin e Viery, affiancata da Jiménez e Valdepeñas. A centrocampo sono attesi Ndour, Fagioli e Brescianini, mentre Mastantuono e Njie sosterranno Pellegrino nel tridente.
L’Atalanta dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Davanti a Carnesecchi, spazio a Zappacosta, Kristensen, Obric e Bernasconi. Pašalić ed Éderson formeranno la coppia centrale, con Elmas, De Ketelaere e Rowe sulla trequarti. Il riferimento offensivo sarà Krstović.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jiménez, Drăgușin, Viery, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Paolo Vanoli.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Pašalić, Éderson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstović. Allenatore: Maurizio Sarri.
Fiorentina-Atalanta: orario e informazioni sulla diretta
- Competizione: Serie A, 9ª giornata
- Data: giovedì 29 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- Stadio: Artemio Franchi, Firenze
- Diretta TV: app DAZN; DAZN 1 per gli abbonati abilitati
- Streaming: DAZN
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