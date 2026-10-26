La Fiorentina è ancora alla ricerca della propria identità e i risultati delle ultime settimane hanno riacceso dubbi e preoccupazioni che sembravano poter essere superati dopo i primi segnali di ripresa. La domanda, a questo punto, è inevitabile: dove può arrivare davvero questa squadra? La formazione viola riuscirà a trovare la strada per uscire dalle zone basse della classifica oppure sarà costretta a lottare fino all'ultima giornata per conquistare la salvezza? L'arrivo del tecnico Paolo Vanoli aveva alimentato qualche speranza, ma le recenti battute d'arresto hanno riportato a galla problemi che riguardano sia il piano tattico sia la tenuta mentale del gruppo.

Fiorentina, le sconfitte pesanti riaccendono i timori

L'avvio di stagione aveva immediatamente messo in evidenza le difficoltà della squadra, con la pesante sconfitta per 4-0 contro la Roma all'esordio e il successivo 3-0 incassato contro il Frosinone. Due risultati che avevano alimentato i primi malumori, facendo riaffiorare i fantasmi della passata stagione e i timori legati alla possibilità di ritrovarsi nuovamente invischiati nella lotta per non retrocedere.

Il cambio in panchina sembrava aver portato una scossa. La vittoria contro il Venezia, il successo in Coppa Italia contro il Pisa e il pareggio con il Napoli avevano restituito un minimo di fiducia, lasciando intravedere la possibilità di una svolta. La Fiorentina sembrava aver trovato qualche certezza in più, almeno sul piano dei risultati, e la sensazione era che Vanoli potesse finalmente rimettere ordine in una squadra che aveva bisogno di ritrovare equilibrio.

Le successive sconfitte contro Genoa, Como e Inter, però, hanno nuovamente complicato il quadro. Se contro i nerazzurri il risultato è maturato soltanto nel finale, le altre battute d'arresto hanno evidenziato difficoltà più profonde. Il problema della Fiorentina non è soltanto perdere, ma il modo in cui spesso arrivano le sconfitte, con una squadra che fatica a reagire alle difficoltà e che continua a concedere troppo agli avversari.

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I problemi tattici di Vanoli: cambi e tenuta mentale sotto esame

Uno degli interrogativi più importanti riguarda il lavoro dell'allenatore. Vanoli ha il compito di dare una fisionomia precisa alla squadra, ma finora la Fiorentina ha mostrato un'identità ancora poco definita. In alcune partite, soprattutto quando gli avversari aumentano la pressione o modificano il proprio assetto, la formazione viola sembra perdere le distanze tra i reparti e fatica a trovare le contromisure necessarie.

La partita contro il Genoa, in questo senso, ha rappresentato un campanello d'allarme. I cambi effettuati a gara in corso non hanno prodotto la reazione sperata e, in alcuni frangenti, la Fiorentina è sembrata persino meno equilibrata rispetto agli avversari. Anziché ritrovare compattezza e organizzazione, la squadra ha faticato a occupare correttamente gli spazi, mostrando limiti nell'organizzazione e nella capacità di adattarsi allo sviluppo della partita.

C'è poi una questione che va oltre le scelte tattiche: la concentrazione. La Fiorentina sembra faticare a mantenere un livello di attenzione costante per tutti i novanta minuti e finisce spesso per concedere gol in situazioni che potrebbero essere gestite meglio. Errori individuali, letture difensive sbagliate e momenti di disattenzione diventano così episodi determinanti, capaci di compromettere anche le partite nelle quali la squadra riesce a rimanere in equilibrio.

Vanoli deve lavorare sulla continuità, prima ancora che sui singoli risultati. Per allontanarsi dalla zona retrocessione servirà una squadra capace di soffrire senza disunirsi, di mantenere le distanze tra i reparti e di gestire con maggiore lucidità i momenti delicati delle partite.

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Difesa fragile e il caso Beto: quanti interrogativi per la Fiorentina

Le difficoltà della Fiorentina non riguardano soltanto la gestione delle partite, ma anche il rendimento dei singoli e l'efficacia delle scelte di mercato. Il reparto difensivo continua a concedere troppo e il numero di reti incassate rappresenta un problema che non può essere sottovalutato. Una squadra che punta alla salvezza deve necessariamente trovare maggiore solidità, perché diventa difficile costruire una stagione positiva quando ogni errore rischia di trasformarsi in un gol subito.

L'assetto arretrato non convince del tutto e sarà compito di Vanoli individuare una soluzione che garantisca maggiore protezione alla difesa, senza rinunciare alla possibilità di sviluppare una manovra efficace. La Fiorentina ha bisogno di ritrovare equilibrio tra fase offensiva e fase difensiva, evitando di sbilanciarsi eccessivamente e di lasciare agli avversari spazi che, a questi livelli, possono risultare fatali.

Un altro punto interrogativo riguarda Beto, arrivato con l'obiettivo di rappresentare un'alternativa importante a Pellegrino. Il centravanti dispone di caratteristiche che potrebbero rivelarsi preziose, ma finora il suo impiego è rimasto limitato e il suo ruolo all'interno del progetto tecnico non è ancora chiaro. Il suo scarso spazio alimenta interrogativi sulle gerarchie offensive e sulle reali intenzioni dell'allenatore.

In una stagione complicata, recuperare risorse che finora hanno inciso poco potrebbe fare la differenza. Vanoli dovrà capire se Beto possa diventare una soluzione concreta, offrendo nuove opzioni in attacco e aumentando la concorrenza in un reparto chiamato a garantire un contributo maggiore.

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Atalanta, Sassuolo e Juventus: tre partite per capire il futuro viola

Il calendario offre adesso alla Fiorentina un passaggio particolarmente delicato. Le prossime tre sfide contro Atalanta, Sassuolo e Juventus potrebbero fornire indicazioni importanti sul reale potenziale della squadra e sulla capacità di Vanoli di intervenire sui problemi emersi finora.

L'Atalanta rappresenterà un banco di prova impegnativo, soprattutto per la capacità di mettere sotto pressione gli avversari e sfruttare le disattenzioni. Contro una formazione di questo tipo, la Fiorentina dovrà dimostrare di aver ritrovato compattezza e disciplina tattica, evitando di concedere occasioni semplici.

La gara contro il Sassuolo potrebbe invece assumere un significato particolare in ottica classifica. In una fase nella quale ogni punto pesa, riuscire a conquistare un risultato positivo potrebbe rappresentare una svolta sul piano della fiducia, oltre a permettere alla squadra di muovere la propria posizione in graduatoria.

Infine, la sfida contro la Juventus di Spalletti metterà alla prova la capacità della Fiorentina di reggere l'urto contro un avversario di alto livello che sta a sua volta cercando la quadra generale. Sarà importante capire se la squadra riuscirà a mantenere un atteggiamento competitivo per tutta la partita, senza quei cali di tensione che finora hanno spesso compromesso le sue prestazioni.

Le tre gare prima della sosta saranno quindi fondamentali non soltanto per il numero di punti conquistati, ma anche per le indicazioni che arriveranno dal campo. La Fiorentina dovrà dimostrare di essere una squadra in crescita, capace di correggere i propri errori e di affrontare le difficoltà con maggiore personalità.

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Fiorentina, salvezza o svolta? Il primo bilancio passa da Vanoli

il destino della Fiorentina, ma il quadro attuale impone una riflessione. Le difficoltà mostrate finora non possono essere liquidate come semplici incidenti di percorso: le sconfitte pesanti, la fragilità difensiva e la mancanza di continuità rappresentano problemi che richiedono risposte concrete. È ancora presto per stabilire quale sarà, ma il quadro attuale impone una riflessione. Le difficoltà mostrate finora non possono essere liquidate come semplici incidenti di percorso: le sconfitte pesanti, la fragilità difensiva e la mancanza di continuità rappresentano problemi che richiedono risposte concrete.

D'altra parte, i segnali positivi arrivati con il Venezia, il Pisa e il Napoli dimostrano che la squadra può trovare momenti di competitività. La questione è capire se quelle prestazioni possano diventare la base per una crescita costante oppure se resteranno episodi isolati in una stagione destinata a essere complicata.

La responsabilità di Vanoli è quella di trovare finalmente il bandolo della matassa, individuando un undici affidabile, correggendo le disattenzioni e restituendo fiducia a un gruppo che sembra ancora alla ricerca delle proprie certezze. Non basterà cambiare qualche interprete o intervenire durante le partite: servirà un'identità riconoscibile, accompagnata da una maggiore solidità mentale.

Le prossime tre sfide potrebbero rappresentare il primo vero spartiacque della stagione. Se la Fiorentina riuscirà a ottenere risultati positivi e a mostrare progressi sul piano del gioco, l'ipotesi di allontanarsi dalla zona retrocessione diventerà più concreta. In caso contrario, il rischio è quello di ritrovarsi nuovamente in una lunga battaglia per la permanenza in categoria.

La domanda, dunque, resta aperta: questa Fiorentina ha le qualità per rialzarsi o sarà un'altra stagione di sofferenza fino all'ultima giornata? La risposta passerà dal lavoro di Vanoli, dalla capacità dei giocatori di ritrovare continuità e, soprattutto, da ciò che accadrà nelle prossime partite. Prima della sosta serviranno segnali chiari, perché il tempo per rimandare ulteriormente la svolta comincia a ridursi.