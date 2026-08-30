Il Maracanã apre le porte a una sfida di grande fascino tra Flamengo e Botafogo, due squadre che arrivano alla sfida della Série A brasiliana con obiettivi differenti. I rossoneri sono stabilmente nelle zone alte della classifica e occupano il secondo posto con 45 punti, mentre il Botafogo si trova all'undicesima posizione con 30 punti. VEDI FLAMENGO-BOTAFOGO IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Flamengo-Botafogo in diretta TV e streaming

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Come accedere allo streaming di Flamengo-Botafogo

Per seguire Flamengo-Botafogo in streaming è necessario:

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Le modalità di accesso possono variare in base alla piattaforma utilizzata. È quindi consigliabile controllare sempre il palinsesto in prossimità del calcio d'inizio.

Flamengo-Botafogo: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si disputa al Maracanã, casa del Flamengo, e rappresenta un appuntamento importante della Série A brasiliana.

Partita: Flamengo-Botafogo

Flamengo-Botafogo Competizione: Série A

Série A Data: domenica 30 agosto 2026

domenica 30 agosto 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Maracanã

Maracanã Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Il Flamengo occupa attualmente il secondo posto con 45 punti, grazie a 13 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. I rossoneri hanno realizzato ben 45 gol, subendone appena 21.

Il Botafogo si trova invece all'undicesimo posto con 30 punti, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. La squadra ha segnato 37 reti e ne ha incassate altrettante.

Un altro dato significativo riguarda il rendimento esterno del Botafogo: la formazione ospite ha ottenuto appena 4 vittorie in 12 trasferte, un rendimento che rende ancora più complicato l'appuntamento al Maracanã.

Il momento del Flamengo

Il Flamengo arriva alla sfida con una posizione di classifica che conferma le ambizioni della squadra. I rossoneri sono secondi con 45 punti e continuano a inseguire le posizioni di vertice della Série A.

La formazione ha costruito il proprio cammino grazie a 13 vittorie, accompagnate da 6 pareggi e 4 sconfitte. Particolarmente significativo è il rendimento offensivo, con 45 gol realizzati, mentre la difesa ha concesso 21 reti.

Anche la forma recente lascia buone sensazioni: nelle ultime cinque partite il Flamengo ha conquistato 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

La sfida contro il Botafogo rappresenta quindi un'occasione importante per continuare la corsa nelle zone alte della classifica. Il fattore campo e il momento complessivamente positivo rendono i rossoneri particolarmente fiduciosi in vista del derby.

Il momento del Botafogo

Il Botafogo arriva al Maracanã con l'obiettivo di interrompere una fase negativa. La formazione occupa l'undicesima posizione con 30 punti e deve migliorare il proprio rendimento per poter risalire verso le zone più importanti della classifica.

Il bilancio stagionale parla di 8 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, con 37 gol segnati e 37 subiti. Numeri che evidenziano un sostanziale equilibrio tra fase offensiva e difensiva, ma anche alcune difficoltà nel trovare continuità di risultati.

Il problema maggiore sembra essere rappresentato dal rendimento lontano da casa. Il Botafogo ha conquistato soltanto 4 vittorie in 12 trasferte e dovrà quindi affrontare una delle partite più complicate della stagione in un contesto particolarmente difficile.

Anche la forma recente non sorride alla squadra: nelle ultime cinque gare sono arrivate una sola vittoria, un pareggio e ben tre sconfitte.

Il precedente più recente tra le due squadre si è concluso con un netto 3-0 per il Flamengo, un risultato che aggiunge ulteriore interesse a un derby nel quale il Botafogo cercherà una reazione.