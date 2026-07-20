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La UEFA Conference League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Floriana-Drita, in programma martedì 21 luglio alle ore 19:30. La formazione maltese e quella kosovara si affrontano in un doppio confronto che mette in palio l'accesso al turno successivo della competizione europea. La sfida del Centenary Stadium rappresenta il primo atto di un confronto che si preannuncia molto equilibrato.
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Il Floriana punta a sfruttare il fattore campoIl Floriana vuole iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino europeo, cercando di costruire un vantaggio nella gara d'andata davanti ai propri tifosi. La formazione maltese sa quanto possa essere importante ottenere un risultato positivo prima della difficile trasferta di ritorno in Kosovo.
La squadra cercherà di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute, mantenendo equilibrio tra fase offensiva e difensiva per evitare di concedere spazi a un avversario abituato alle competizioni continentali.
La Drita cerca un risultato positivo in trasfertaLa Drita arriva a Malta con l'obiettivo di uscire dal campo con un risultato utile in vista del ritorno. Il club kosovaro vanta una buona esperienza nei preliminari UEFA e proverà a sfruttarla per mettere in difficoltà il Floriana.
Gli ospiti punteranno su organizzazione tattica e compattezza, cercando di colpire nelle ripartenze e di mantenere aperto il discorso qualificazione in vista della seconda sfida.
Il momento delle due squadreIl Floriana vuole sfruttare il fattore campo per indirizzare il doppio confronto e arrivare con maggiore fiducia alla gara di ritorno. Una prestazione convincente davanti al proprio pubblico potrebbe rappresentare un passo importante verso la qualificazione.
La Drita, invece, proverà a gestire la pressione della trasferta e a ottenere un risultato che le permetta di giocarsi il passaggio del turno davanti ai propri tifosi. Si preannuncia una sfida intensa ed equilibrata.
Le probabili formazioni di Floriana-DritaLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una gara che potrebbe indirizzare la qualificazione al terzo turno preliminare di UEFA Conference League.
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