La Copa Libertadores entra nel vivo con la sfida tra Fluminense e Platense, valida per l'andata dei quarti di finale. I brasiliani hanno eliminato l'Independiente Rivadavia ai rigori, mentre gli argentini, alla loro prima partecipazione alla competizione, hanno superato il Coquimbo Unido sempre dagli undici metri. Si gioca al Maracanã di Rio de Janeiro, con la qualificazione alle semifinali in palio. VEDI FLUMINENSE-PLATENSE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Fluminense arriva alla sfida dopo il successo per 1-0 contro il Vasco, ma il rendimento recente resta altalenante. Il Platense, invece, ha pareggiato 1-1 contro il Deportivo Riestra e ha già dimostrato di saper vincere in Brasile, battendo il Corinthians per 2-0 nella fase a gironi. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI FLUMINENSE-PLATENSE. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Fluminense-Platense in diretta TV e streaming

Fluminense-Platense non risulta al momento trasmessa da un'emittente televisiva italiana, con il calcio d'inizio previsto per martedì 8 settembre alle ore 23:00 italiane. La partita si giocherà infatti alle 19:00 locali al Maracanã. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e le eventuali modalità di visione disponibili.

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Come accedere allo streaming di Fluminense-Platense

Per cercare Fluminense-Platense nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Copa Libertadores; cercare Fluminense-Platense tra le partite di martedì 8 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Fluminense-Platense: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà martedì 8 settembre al Maracanã di Rio de Janeiro, lo stadio del Fluminense. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 23:00 italiane, le 19:00 in Brasile. Non ci sarà una diretta TV italiana della partita.

Partita: Fluminense-Platense

Competizione: Copa Libertadores, quarti di finale

Copa Libertadores, quarti di finale Data: martedì 8 settembre

martedì 8 settembre Orario: 23:00 italiane

23:00 italiane Stadio: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Diretta TV: non è prevista in Italia

non è prevista in Italia Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Fluminense

Il Fluminense arriva ai quarti di finale dopo aver eliminato l'Independiente Rivadavia. Dopo lo 0-0 dell'andata al Maracanã, la sfida di ritorno in Argentina si è conclusa 1-1 e la qualificazione è stata decisa ai calci di rigore. In campionato il Tricolor ha ritrovato il successo nel derby contro il Vasco, battuto 1-0 grazie alla rete di Lucho Acosta. La squadra brasiliana punta ora a conquistare un altro risultato positivo davanti al proprio pubblico, dove potrà contare sul sostegno del Maracanã.

Qui Platense

Il Platense sta vivendo una pagina storica della propria stagione. Alla prima partecipazione in Copa Libertadores, la formazione argentina è riuscita a raggiungere i quarti di finale dopo aver chiuso al secondo posto il Gruppo E e aver superato il Coquimbo Unido nella fase a eliminazione diretta. Nell'ultimo turno di campionato è arrivato un pareggio per 1-1 contro il Deportivo Riestra. Il Calamar ha già dimostrato di saper vincere in Brasile, imponendosi 2-0 sul campo del Corinthians durante la fase a gironi, un precedente che alimenta la fiducia in vista della trasferta al Maracanã.

La chiave tattica della partita

La sfida potrebbe essere caratterizzata da grande equilibrio, con entrambe le squadre reduci da un percorso caratterizzato da diversi pareggi. Il Fluminense proverà a sfruttare il fattore campo e a prendere il controllo del possesso, cercando di muovere la difesa argentina e creare spazi negli ultimi trenta metri. Il Platense potrebbe invece puntare sulla compattezza e sulle ripartenze, forte anche dell'esperienza maturata nella fase a gironi contro il Corinthians. La capacità degli argentini di resistere alla pressione iniziale sarà fondamentale, così come quella del Fluminense di evitare di concedere transizioni pericolose. La sfida d'andata potrebbe quindi svilupparsi su ritmi controllati, con entrambe le squadre attente a non compromettere il doppio confronto.

Probabili formazioni di Fluminense-Platense

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fábio; Guga, Ignácio, Millán, Renê; Martinelli, Nonato; Canobbio, PH Ganso, Soteldo; Hulk.

PLATENSE (4-2-3-1): Cozzani; Saborido, Vázquez, Mendía, Silva; Gómez, Barrios; Retamar, Zapiola, Merlini; Lencina.