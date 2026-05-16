Fluminense-San Paolo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Brasileirao su Bet365
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Domenica 17 maggio 2026, al Maracanã di Rio de Janeiro con calcio d’inizio alle 00:00 ora italiana, si gioca Fluminense-São Paulo, una sfida di alta classifica valida per la sedicesima giornata del Brasileirao. Guarda ora il Brasileirao GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui FluminenseIl Fluminense arriva al match al terzo posto con 27 punti, quindi in piena corsa nelle zone alte del campionato. In casa ha costruito gran parte del suo rendimento: 19 punti in 8 partite al Maracanã, con 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta, e un bilancio offensivo di 15 gol segnati e 9 subiti. Nelle ultime due giornate però ha rallentato, con il ko 2-0 contro l’Internacional e il 2-2 interno contro il Vitória.
Qui San PaoloIl San Paolo si presenta invece quarto in classifica a quota 24 punti, quindi a soli tre punti proprio dal Fluminense. Il rendimento in trasferta è più complicato: in 8 gare lontano da casa ha raccolto 8 punti, con 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Anche la sua forma recente è altalenante, con la vittoria 1-0 sul Mirassol seguita dal pareggio 2-2 contro il Bahia e dalla sconfitta 3-2 nel derby contro il Corinthians.
Fluminense-San Paolo: probabili formazioniFluminense (4-2-3-1): Fabio; Guga, Jemmes, Freytes, Arana; Bernal, Hércules; Canobbio, Acosta, Savarino; John Kennedy. Allenatore: Luis Zubeldia
San Paolo (4-2-3-1): Rafael; Soares, Doria, Sabino, Diaz; Bobadilla, Danielzinho; Artur, Luciano, Ferreira; André Silva. Allenatore: Roger Machado
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