Fluminense RJ e Vitória - BA si incontreranno sabato 9 maggio 2026 alle 23:00 allo stadio Maracanã, in occasione del 15° turno della Série A. La squadra di casa, il Fluminense, è attualmente terza in classifica con 26 punti, frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Il Vitória, invece, occupa il nono posto con 18 punti, ottenuti grazie a 5 successi, 3 pareggi e 5 sconfitte.

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Il momento delle due squadre

I numeri evidenziano la solidità del Fluminense tra le mura amiche, con 6 vittorie e una sola sconfitta, mentre il Vitória ha faticato lontano dal proprio stadio, senza riuscire a conquistare alcun successo in trasferta.

Nelle ultime cinque partite, il Fluminense, guidato da Luis Zubeldía, ha mostrato un andamento altalenante, con un solo successo, due pareggi e due sconfitte. Il più recente incontro si è concluso con un 1-1 in trasferta contro l’Independiente Rivadavia. Nonostante questo, la squadra rimane molto forte tra le mura amiche, avendo segnato 23 gol e subito 18 complessivamente, confermandosi una delle squadre più temibili al Maracanã.

Il Vitória - BA, allenato da Jair Ventura, ha avuto prestazioni più convincenti nelle ultime gare, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultimo match hanno ottenuto un convincente successo casalingo per 1-0 contro il Ceará - CE. Tuttavia, i risultati in trasferta restano un problema: 0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. La squadra ha segnato 16 reti e ne ha subite 18, mostrando alcune lacune difensive da correggere prima della trasferta al Maracanã.

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