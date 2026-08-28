Lo stadio Pino Zaccheria apre le porte a una sfida che mette di fronte Foggia e Salernitana, due squadre che arrivano alla seconda giornata di Serie C, girone C con stati d'animo decisamente differenti. I rossoneri di Foggia hanno iniziato il campionato con una vittoria importante in trasferta, mentre i granata di Salernitana sono ancora fermi a quota zero dopo la sconfitta casalinga dell'esordio. VEDI FOGGIA-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Come accedere allo streaming di Foggia-Salernitana

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Foggia-Salernitana: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 2ª giornata di Serie C, girone C e si disputa allo stadio Pino Zaccheria, casa del Foggia. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 29 agosto alle ore 18:00.

Partita: Foggia-Salernitana

Foggia-Salernitana Competizione: Serie C

Serie C Girone: C

C Data: sabato 29 agosto 2026

sabato 29 agosto 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Pino Zaccheria

Pino Zaccheria Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Il Foggia arriva all'appuntamento con tre punti e la fiducia derivante dal successo ottenuto sul campo del Crotone. La Salernitana, invece, è chiamata a reagire dopo il ko interno contro il Sorrento e vuole conquistare i primi punti del campionato.

Anche i precedenti aggiungono interesse alla sfida. L'ultimo confronto diretto ha visto la Salernitana imporsi per 3-1, mentre nelle ultime cinque sfide il Foggia ha ottenuto due vittorie, confermando un certo equilibrio tra le due formazioni.

Il momento del Foggia

Il Foggia ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, conquistando una vittoria per 1-0 sul campo del Crotone. I tre punti ottenuti in trasferta hanno permesso alla squadra rossonera di partire con il piede giusto e di presentarsi alla prima gara casalinga con grande fiducia.

Uno degli aspetti più positivi dell'esordio è stata la solidità difensiva. Il Foggia è infatti riuscito a mantenere la porta inviolata, limitando le occasioni concesse agli avversari e mostrando una buona organizzazione.

Ora la formazione rossonera vuole confermarsi anche davanti al proprio pubblico. Lo Zaccheria può rappresentare un'arma importante per una squadra che ha già dimostrato di saper affrontare con personalità una gara complicata in trasferta.

L'obiettivo è conquistare altri tre punti e mantenere il momento positivo. Di fronte ci sarà però una Salernitana desiderosa di riscattarsi, motivo per cui il Foggia dovrà evitare cali di concentrazione e riproporre la stessa attenzione mostrata nella prima giornata.

Il momento della Salernitana

La Salernitana ha iniziato il campionato con una sconfitta per 2-1 contro il Sorrento, maturata davanti al proprio pubblico. Un risultato che ha lasciato i granata ancora a quota zero e che rende particolarmente importante la trasferta di Foggia.

La squadra deve soprattutto ritrovare equilibrio nella fase difensiva. I due gol subiti all'esordio hanno evidenziato alcune difficoltà che dovranno essere corrette rapidamente, soprattutto contro un Foggia che arriva da una vittoria senza subire reti.

La sfida dello Zaccheria rappresenta comunque una possibilità immediata di riscatto. Un risultato positivo permetterebbe alla Salernitana di cancellare almeno in parte la delusione dell'esordio e di iniziare a muovere la classifica.

I granata dovranno però affrontare una squadra che arriva all'appuntamento con maggiore fiducia e con il vantaggio del fattore campo. Servirà quindi una prestazione più solida, soprattutto nella gestione delle fasi senza possesso, per evitare di concedere al Foggia occasioni semplici.

L'ultimo precedente, chiuso con una vittoria della Salernitana per 3-1, può rappresentare uno stimolo per gli ospiti, ma la situazione attuale impone soprattutto di guardare al presente e trovare rapidamente una reazione.