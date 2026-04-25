Zona calda e margini ridotti: Forlì-Perugia, in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 14:30, è una di quelle partite in cui il risultato pesa più della prestazione, perché in palio ci sono punti decisivi per la salvezza. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI FORLI'-PERUGIA SU BET365

Dove vedere Forlì-Perugia in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il Forlì arriva a questa sfida con una classifica che non permette rilassamenti. I 39 punti e il 12° posto tengono la squadra appena sopra la zona pericolosa, ma il margine resta sottile e ogni errore può costare caro. Il rendimento recente racconta di una squadra discontinua, capace però di trovare segnali positivi come la vittoria contro il Carpi, che ha ridato fiducia all’ambiente. In casa il Forlì costruisce gran parte della propria identità: squadra compatta, che prova a gestire i ritmi senza esporsi troppo, ma che allo stesso tempo concede qualcosa dietro, come dimostrano i 51 gol subiti in stagione. Questo equilibrio fragile rende ogni partita aperta, soprattutto contro avversari diretti.

Il Perugia, invece, è ancora più vicino alla zona critica. Con 37 punti e il 14° posto, la squadra vive una situazione più delicata e arriva da un momento non particolarmente brillante. La sconfitta contro il Campobasso ha evidenziato limiti offensivi evidenti, con difficoltà nel creare occasioni pulite e nel finalizzare. Il dato che pesa maggiormente è il rendimento in trasferta: il Perugia fatica lontano da casa, sia in termini di risultati che di continuità nelle prestazioni. Tuttavia, proprio questo tipo di partite può cambiare la stagione. La necessità di fare punti potrebbe portare a un atteggiamento più aggressivo rispetto al solito.

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