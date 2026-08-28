Il Tullo Morgagni apre le porte a una sfida che mette subito alla prova le ambizioni di Forlì e Pescara. La seconda giornata di Serie C, girone B propone infatti il confronto tra i biancorossi di Nicola Campedelli e gli abruzzesi di Antonio Buscè, due squadre che arrivano all'appuntamento con obiettivi differenti ma entrambe intenzionate a conquistare punti importanti. VEDI FORLI-PESCARA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Come accedere allo streaming di Forlì-Pescara

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Forlì-Pescara: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 2ª giornata di Serie C, girone B e si disputa al Tullo Morgagni di Forlì, lo stadio della formazione biancorossa. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 29 agosto alle ore 21:00.

Partita: Forlì-Pescara

Forlì-Pescara Competizione: Serie C

Serie C Girone: B

B Data: sabato 29 agosto 2026

sabato 29 agosto 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Tullo Morgagni

Tullo Morgagni Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Per il Forlì si tratta di una prima occasione per trasformare il pareggio dell'esordio in una vittoria davanti al proprio pubblico. Il Pescara, invece, vuole confermare quanto di buono mostrato contro il Vis Pesaro e mantenere il proprio percorso nelle zone alte della classifica.

Il momento del Forlì

Il Forlì ha iniziato il campionato con un pareggio per 2-2 contro la Sambenedettese. La squadra di Nicola Campedelli ha quindi conquistato un punto nella prima giornata, mostrando segnali di miglioramento ma evidenziando anche qualche difficoltà nella fase difensiva.

I due gol subiti rappresentano infatti un aspetto sul quale il tecnico dovrà lavorare in vista della sfida contro il Pescara. La formazione biancorossa dovrà trovare maggiore equilibrio senza rinunciare alla propria capacità di creare occasioni.

L'esordio casalingo rappresenta un'occasione importante per cambiare passo. Il Forlì vuole infatti sfruttare il sostegno del pubblico del Tullo Morgagni per conquistare i primi tre punti e dare maggiore valore al pareggio ottenuto contro la Sambenedettese.

Campedelli dovrà preparare una partita attenta soprattutto nella gestione degli attacchi del Pescara, squadra che ha iniziato il campionato mostrando grande efficacia sotto porta e una difesa ancora imbattuta.

Il momento del Pescara

Il Pescara arriva alla trasferta di Forlì con tre punti in classifica e il morale alto. La squadra di Antonio Buscè ha infatti superato per 2-0 il Vis Pesaro nella prima giornata, iniziando il campionato nel migliore dei modi.

Il successo ha messo in evidenza una formazione capace di trovare la via del gol senza concedere reti agli avversari. Due gol segnati e zero subiti rappresentano un ottimo biglietto da visita in vista della prima trasferta stagionale.

Ora gli abruzzesi sono chiamati a confermare le proprie ambizioni anche lontano dalle mura amiche. Il Forlì avrà infatti dalla propria parte il fattore campo e la necessità di conquistare la prima vittoria, elementi che potrebbero rendere la sfida particolarmente combattuta.

Buscè vuole comunque mantenere l'imbattibilità e proseguire il percorso iniziato con il successo sul Vis Pesaro. Un'altra vittoria permetterebbe al Pescara di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica e di confermare le buone impressioni lasciate all'esordio.