Entra nel vivo la serie cadetta tedesca, che offre un match interessante e ricco di spunti da seguire

Carmine Panarella 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 09:06)

Il momento delle due squadre — 10 punti in classifica per i padroni di casa, che non stanno vivendo un momento semplice. Il tredicesimo posto in classifica desta qualche preoccupazione in casa Fortuna Dusseldorf, che ora ha però la ghiotta occasione davanti ai propri tifosi di dare una svolta positiva al proprio percorso stagionale. Per quanto concerne gli ospiti, la situazione è ancor più difficile: il Braunschweig, con 7 punti conquistati finora, è quart'ultimo e ha un gran bisogno di risalire la china per allontanarsi dallo spettro della retrocessione.

Le probabili formazioni di Fortuna Dusseldorf-Braunschweig — Fortuna Dusseldorf (4-5-1): Kastenmaier, Zimmermann, Oberdorf, Daland, Heyer, Iyoha, Azzouzi, Breithaupt, Alexandropoulos, Muslija, Itten. Allenatore: Daniel Thioune

Braunschweig (3-4-3): Hoffmann, Elhers, Kohler, Flick, Sanchez, Heuber, Marie, Aydin, Gomez, Yardimci, Conteh. Allenatore: Heiner Backhaus