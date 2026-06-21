Il Mondiale entra nel vivo con una sfida intrigante del Girone I che si disputerà nella sera di lunedì 22 giugno alle ore 23:00: si tratta di Francia-Iraq, un confronto tra una tra le squadre più forti dell'intera competizione e la Cenerentola del Mondiale. La gara d'esordio di queste due compagini ha già detto molto sugli equilibri del gruppo, perché i bleus agli ordini di Deschamps si sono imposti per 3-1 sul Senegal, mentre l'Iraq è crollato contro la Norvegia sotto i colpi di Haaland&co.

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Dove vedere Francia-Norvegia in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Francia-Norvegia, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sempre su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dell'Iraq

L'Iraq arriva a questo importante appuntamento senza troppe pretese. Le quattro reti incassate dalla Norvegia hanno quasi già dato la certezza che il cammino in questi Mondiali non andrà oltre la fase a gironi. Se la prima gara non è stata incoraggiante, non si può certo chiedere più di tanto ora che il prossimo avversario è la Francia piena zeppa di campioni in ogni reparto del campo.

Il momento della Francia

Probabilmente la rosa più forte della competizione, come dimostrato anche sul campo grazie al 3-1 rifilato al Senegal nella gara d'esordio. Eppure, per chi ha visto la prima partita, i bleus hanno rischiato tanto per gran parte della sfida. Se, gli undici in campo faticano ancora a fare gruppo e finiscono per essere spesso tatticamente imperfetti. Questo potrebbe essere sicuramente uno dei concetti chiave del cammino degli uomini di Deschamps, che avranno ovviamente la pression di dover andare necessariamente fino in fondo alla competizione.

AMBURGO, GERMANIA – 5 luglio: Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, festeggia insieme a Kylian Mbappé dopo la vittoria della squadra ai calci di rigore al termine della partita dei quarti di finale di UEFA Euro 2024 tra Portogallo e Francia, disputata al Volksparkstadion il 5 luglio 2024 ad Amburgo, Germania. (Foto di Dan Mullan/Getty Images).

Situazione girone I

Francia sicuramente favorita con 3 punti già in cascina al pari della Norvegia. Iraq già fanalino di coda e probabilmente rimarrà in questa posizione. Senegal ancora a 0, che però spera di giocarsi le proprie carte con i norvegesi e, appunto, con l'Iraq. Se per il discorso del primo posto nel girone non si attendono sorprese, sarà interessante chi prevarrà per accaparrarsi la seconda posizione.

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 13: Michael Olise of France runs with the ball during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between France and Ukraine at Parc des Princes on November 13, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

Le probabili formazioni di Francia-Iraq

Francia offensiva pronta a schierarsi facendo leva sui propri esterni e in generale su un reparto offensivo di primissimo livello, che può vantare anche riserve di lusso oltre che titolare di primo piano. Probabile un leggero turnover rispetto alla prima gara. Iraq pronto a disporsi con un 4-2-3-1 solido e volto a mantenere il baricentro basso. L'obiettivo sarà quello di cercare di limitare i danni, chiudendo al meglio le linee difensive lasciando meno spazio ai francesi.

Francia (4-2-3-1): Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Digné, Koné, Rabiot, Olise, Dembele, Barcola, Mbappé. Allenatore: Didier Deschamps

Iraq (4-2-3-1): Talib, Ali, Sulaka, Tahseen, Doski, Al-Ammari, Iqbal, Bayesh, Jasim, Al-Hamadi, Hussein. Allenatore: Graham Arnold

Cosa aspettarsi dalla partita

Al netto di quelli che possono essere gli episodi chiave della gara, il divario tecnico in campo è troppo per sperare in una sorpresa. Si prevede una goleada, con Maignan che dovrebbe mantenere questa volta la propria porta inviolata. Sicuramente Mbappé punta a diventare il miglior marcatore della storia dei Mondiali già in questa fase a gironi, quindi è lecito aspettarsi un suo gol o anche una doppietta.

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