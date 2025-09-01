Francia-Polonia, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La nazionale francese e quella polacca si affrontano martedì 2 settembre alle ore 20,30. Il match vale per le posizioni alte del gruppo D dell'Eurobasket.

Redazione Derby Derby Derby 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 20:35)

Sfida al vertice del gruppo D di Eurobasket quella tra Francia e Polonia che si giocherà martedì 2 settembre alle ore 20,30 (in contemporanea con Italia-Spagna). Nonostante il fattore campo contro, visto che si giocherà allo Spodek di Katowice, la Francia parte decisamente avanti nei favori del pronostico. Ma la fase a gironi dell'Eurobasker 2025 ci ha già stupito con risultati a sorpresa. Per questo Francia-Polonia + un match da non perdere e in questo articolo ti daremo le indicazioni per vedere la gara in diretta.

Dove vedere Francia-Polonia in diretta TV e in streaming LIVE — Il miglior modo per vedere GRATIS IN DIRETTA STREAMING Francia-Polonia è quello di farlo tramite Bet365 che fornisce questo servizio ai sui utenti registrati. Questo non è l'unico modo per vedere martedì sera alle 20,30 la gara visto che Francia-Polonia sarà trasmessa in tv su Sky Sport e in streaming su SkyGO e Now TV oltre che su DAZN.

Come arrivano Francia-Polonia a questo big match — Dopo 3 giornata le Francia si ritrova seconda nella classifica del gruppo D alla pari di Israele con 5 punti. Proprio contro gli israeliani i ragazzi di Fauthoux hanno perso contro pronostico nelle tarza giornata69-82 interrompendo così il filotto iniziale di 2 vittorie di fila facili facili contro il Belgio (92-64) e contro la Slovenia di Doncic in un spettacolare 103-95 con punteggio in stile NBA. Ma in testa alla classifica, a sorpresa ci sono proprio i padroni di casa della Polonia a quota 6 punti. La nazionale di coach Milicic è infatti a punteggio pieno grazie ai successi 105-95 contro la Slovenia, 66-54 contro Israele e 84-75 contro l'Islanda.

I quintetti base di Francia-Polonia — Les Blues di coach Fauthoux possono fare affidamenti sui due NBA dei Washington Wizards Coulibali e Sarr ma anche sul virtussino Cordinier. Ma le performance migliori per ora sono arrivate da Okobo che si sta attestando sui 13 punti di media realizzati. In casa polacca, coach Milicic darà come sempre fiducia a Loyd del Monaco che sta trascinando i suoi con numeri pazzeschi visto che viaggia a 28,3 punti di media a partita.

Francia- Cordinier, Coulibaly, Jaiteh, Maledon, Yabusele. Coach. Fauthoux

Polonia - Balcerowski, Loyd, Pluta, Ponitka, Sokolowski. Coach. Milicic