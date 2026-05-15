La Bundesliga propone una sfida di alto livello tra Friburgo-Lipsia, in programma sabato 16 maggio alle ore 15:30. I padroni di casa sono settimi a 44 punti e cercano continuità per restare agganciati alla zona Europa, mentre il Lipsia, terzo a 65 punti, punta a consolidare la propria posizione ai vertici della classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO TEDESCO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Julian Schuster, si presenta con un 4-4-1-1 compatto e organizzato. Grifo sarà il principale riferimento creativo, alle spalle di Holer, con Eggestein e Manzambi pronti a garantire equilibrio e inserimenti.

Il Lipsia, guidato da Ola Werner, risponde con un 4-3-3 molto dinamico e offensivo. Diomande e Nusa daranno profondità sulle fasce, mentre Baumgartner e Romulo saranno fondamentali tra le linee.

Le probabili formazioni di Friburgo-Lipsia

Ci si attende una partita intensa e ben giocata, con il Lipsia leggermente favorito per qualità e profondità della rosa, ma il Friburgo pronto a sfruttare organizzazione e fattore campo. In gare di questo livello, la gestione dei dettagli sarà decisiva.

Friburgo (4-4-1-1): Atubolu, Treu, Lienhart, Ginter, Kubler, Grifo, Manzambi, Eggestein, Beste, Suzuki, Holer. Allenatore: Julian Schuster

Lipsia (4-3-3): Vandevoordt, Baku, Raum, Orban, Lukeba, Gruda, Seiwald, Baumgartner, Nusa, Romulo, Diomande. Allenatore: Ola Werner

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