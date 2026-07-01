La sfida di tennis tra Taylor Fritz e Patrick Kypson è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca giovedì 2 luglio alle ore 12:00. Un match che vede il numero uno americano tra i principali protagonisti del circuito ATP partire con i favori del pronostico contro un avversario in cerca di un risultato prestigioso sul palcoscenico dello Slam londinese

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Fritz arriva a questo appuntamento forte della sua grande esperienza nei grandi tornei. L’americano è un giocatore completo, dotato di un servizio molto potente e di un diritto capace di fare la differenza, caratteristiche che lo rendono particolarmente efficace sull’erba.

Kypson, invece, proverà a giocarsi le sue carte con aggressività e senza pressione. Il giovane americano è in crescita e cercherà di sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà un avversario di livello superiore.

Dove vedere Fritz-Kypson in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Fritz-Kypson, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dei due tennisti

Fritz proverà a imporre subito il suo ritmo con servizio e colpi pesanti da fondo campo.

Kypson cercherà invece di giocare con coraggio, sfruttando le occasioni per restare agganciato al match.

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