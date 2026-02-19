Frosinone-Empoli: dove vedere l’anticipo di Serie B in diretta TV

La 26ª giornata di Serie B apre con la sfida tra la formazione di Alvini e la squadra di Alessio Dionisi: ecco dove vedere la gara

Domenico Ciccarelli Redattore 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 20:32)

Quella dello Stadio Benito Stirpe è un gara molto importante ai fini della classifica. Da una parte c’è il Frosinone che vuole resistere nella lotta ardua per la promozione in Serie A, dove ci sono anche Venezia, Monza e Palermo che ormai hanno spinto sull’acceleratore, dall’altra un Empoli molto altalenante che, vista la situazione, ha bisogno di tenere lontana la zona playout.

Dove vedere Frosinone-Empoli in diretta TV e streaming gratis — Il duello tra Frosinone e Empoli, match valevole per la 26ª giornata di Serie B che andrà in scena venerdì 20 febbraio alle ore 20:30, sarà trasmesso in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva del campionato cadetto. La gara tra gli uomini di Massimiliano Alvini e la squadra di Alessio Dionisi si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast.

Il momento delle due squadre — Il Frosinone, dopo la sconfitta davanti ai propri tifosi contro il Venezia, si è rimesso subito in carreggiata: sono arrivati due successi, prima con l’Avellino e poi quello recente allo Stadio Alberto Picco contro lo Spezia. La formazione ciociara contro l’Empoli vorrà sicuramente continuare sulla striscia positiva per poter centrare l’obiettivo promozione.

La squadra di Alessio Dionisi, invece, sta vivendo una stagione tra molti alti e bassi: l’ultimo vittoria da parte dell’Empoli risale praticamente a circa un mese fa, quando la formazione toscana si impose sul campo del Cesena. Se si vuol ottenere, quantomeno, la salvezza bisogna aumentare i giri del motore.

Frosinone-Empoli: le probabili formazioni — Pochi dubbi per Massimiliano Alvini che è pronto a schierare la sua consueta formazione: il Frosinone si affida a Ghedjemis. Alessio Dionisi, invece, dovrà fare a meno dello squalificato Guarino: pronto a partire dal 1’ Curto nella linea difensiva dell’Empoli.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Calvani, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Calò, Cichella; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Elia, Degli Innocenti, Yepes, Moruzzi; Shpendi, Ilie; Nasti. All. Dionisi