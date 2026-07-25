L'Allsvenskan 2026 prosegue con la quattordicesima giornata, che propone la sfida tra GAIS-Halmstad, in programma domenica 26 luglio alle ore 16:30. Al Gamla Ullevi si affrontano due squadre con obiettivi molto diversi: il GAIS è settimo in classifica con 19 punti e vuole avvicinarsi alla zona europea, mentre l'Halmstad è ultimo, sedicesimo con appena 6 punti, ed è alla ricerca di punti pesanti per rilanciarsi nella corsa salvezza.

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Il GAIS vuole consolidare la propria posizione

Il

sta disputando una stagione positiva e punta a confermarsi nella parte sinistra della classifica. Davanti ai propri tifosi, la formazione di Göteborg cercherà di tornare subito alla vittoria dopo il ko contro l'AIK e sfruttare il turno casalingo per continuare a inseguire le posizioni valide per l'Europa.

La squadra di casa proverà a imporre ritmo e intensità fin dalle prime battute, sfruttando il fattore campo contro una diretta concorrente per la salvezza.

L'Halmstad cerca punti per la salvezza

L'

vive invece un momento complicato e ha bisogno di interrompere la serie negativa per restare agganciato alla lotta salvezza. Con appena sei punti raccolti nelle prime tredici giornate, ogni partita rappresenta un'occasione fondamentale per provare a risalire la classifica.

La formazione ospite dovrà disputare una gara attenta sul piano difensivo, cercando di sfruttare le ripartenze e gli episodi per strappare un risultato positivo.

Il momento delle due squadre

Il

parte con i favori del pronostico grazie al miglior rendimento stagionale e al vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico. Una vittoria consentirebbe ai biancoverdi di consolidare la propria posizione nella metà alta della classifica.

L'Halmstad, invece, è chiamato a una prova di carattere. Portare a casa punti da Göteborg darebbe fiducia e potrebbe rappresentare una svolta importante nella corsa alla permanenza in Allsvenskan.

Le probabili formazioni di GAIS-Halmstad

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida importante della quattordicesima giornata di Allsvenskan.

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